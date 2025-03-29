Ramazan aylarında sinema salonlarında izleyici sayısının düştüğü yaygın bir algı olsa da, gişe rakamları bu görüşü tamamen doğrulamıyor. Sinemanın ramazan ayındaki verilerini incelediğimizde özellikle ABD ile eş zamanlı vizyona giren yabancı yapımlar, yerli sinema sektörünün geri çekildiği bu dönemde önemli bir avantaj sağlıyor. Geleneksel olarak iftar ve sahur saatleri nedeniyle gün içindeki seyirci trafiği değişiyor ve bu da özellikle hafta içi seanslarını etkiliyor. Ayrıca televizyon kanallarında ve dijital platformlarda Ramazan'a özel içeriklerin artması, sinemaya gitme alışkanlığını da değiştirebiliyor. Pandemiden beri zor dönem geçiren sinema sektörü bir müddet daha eski görkemli dönemine ulaşacak gibi gözükmüyor. En azından Ramazan ayında gösterime giren filmlere bakarak, en çok izlenenleri derledim.

Ramazan ayında 4 haftada aralarında Oscar'da adaylıkları bulunan Hala Buradayım, Gerçek Acı gibi filmlerle Yüzüklerin Efendisi serisi gibi yeniden vizyona girenler de dâhil 40 film izleyiciyle buluştu. 28 Şubat ve 28 Mart arasında en çok izlenen film 7 Mart'ta gösterime giren Mickey 17 oldu. Bong Joon-ho'nun senaryosu yazdığı, yönettiği ve ortak yapımcılığını üstlendiği, Robert Pattinson'un başrolünde yer aldığı, öldükten sonra klonunun üretilmesine izin veren bir işçi olarak çalışan Mickey'nin hikâyesini konu edinen film 70 binden fazla kişi tarafından izlenerek iyi bir gişe başarısı yakaladı. 14 Mart'ta gösterime giren animasyon filmi Sırr Kudüs Macerası 20 bin ve aynı gün izleyiciyle buluşan korku filmi Sir-Ayet 18 bin seyirciyle en çok tercih edilen filmler oldu. Geçtiğimiz hafta gösterime giren Pamuk Prenses ise başrol oyuncularının Filistin ve İsrail ile ilgili açıklamaları sebebiyle beklenenin altında kaldı. Ülkemizde ilk haftasında 16 bin 500 kişi tarafından seyredilen film yurt dışında da beklentilerin gerisinde kaldı ve 44.3 milyon dolar kazanç elde ederek dünya çapında 87.3 milyon dolar hasılat yapabildi. Ramazanda en çok seyredilen diğer film ise Ayı Paddington Ormanda Macera filmi oldu. 21 Mart'ta izleyiciyle buluşan ve olumlu yorumlar toplayan filmç13 binden fazla seyirci topladı.

Öte yandan boxoffice Türkiye verilerinden yola çıkarak son 15 yılda Ramazan ayında en yüksek seyirciye ulaşmış filmlere baktığımızda neredeyse tamamının devam filmlerinden oluştuğunu görüyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl bu dönemde Dune: Çöl Gezegeni 2 adlı film 250 bin kişi tarafından izlenmiş. 2023'te Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick serisinin dördüncü filmi John Wick 4, 733 bin kişiye ulaşmış. Ramazan ayındaki seyirci sayılarından oluşan diğer yıllara ait liste de şu şekilde sıralanıyor:

2022 Kirpi Sonic 2 : 491 bin

2019 John Wick 3 : 611 bin

2018 Deadpool 2 : 1.1 milyon

2017 Karayip Korsanları 5 : 1.1 milyon

2016 Sihirbazlar Çetesi 2 : 443 bin

2015 Ters Yüz :377 bin

2014 Transformers 4: 580 bin

2013 Şirinler 2: 315 bin

2012 Kara Şövalye Yükseliyor 619 bin

2011 Şirinler : 826 bin

Her ne kadar içinde bulunduğumuz 2025 yılında bu rakamların yanına yaklaşamasak da bu veriler, Ramazan'da sinemaya gidilmez algısını yıkıyor ve bu özel ayda da sinemanın canlılığını koruduğunu gösteriyor.



VİZYONDA ÖNE ÇIKAN FİLMLER

Peki, bu hafta vizyonda neler var? Haftanın öne çıkan yerli filmi Ayakçı. Mustafa Kotan'ın yönettiği, Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun'un başrollerinde yer aldığı komedi filmi, bir milyoncu dükkanı açma hayali kuran kargocu Hayri'nin, tesadüfler sonucu eline geçen yasadışı bir paket yüzünden başından geçenleri konu alıyor.

Nadir görülen bir genetik bozuklukla doğan bir adamın hikâyesini konu edinen Acıya Yer Yok, aksiyon ve gerilim türünü sevenler için öne çıkıyor. Ailesinin taşradaki evine gittiğinde kendisini korkunç olayların içerisinde bulan genç bir kadının hikâyesini konu edinen Üç Harfliler: Fal, korku filmi sevenler için birebir. Öte yandan bayramla birlikte ara tatil de birleşti malum... Bu tatil döneminde çocuklar için de birkaç alternatif var. Daha önce serinin iki filmini seyirciyle buluşturan Tay filmi bu kez üçüncü filmi Tay 3 Endülüs ile izleyici karşısında.

Serinin yeni filmi cesur ve meraklı tayın, dostlarıyla birlikte bu kez Endülüs topraklarında yaşadığı maceraları anlatıyor. Keman virtüözü Yumi'yi kurtarmak için dostlarıyla birlikte tehlikelerle dolu bir maceraya atılan Momo'nun hikayesini konu edinen Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip ile okyanus gemisiyle New York'a giden İrlandalı iki kardeşin kendilerini büyük bir maceranın içerisinde bulmalarıyla gelişen olayları anlatan Kovboy Çocuklar diğer alternatifler. Vizyona bu hafta giren bu üç çocuk filmi dışında az önce yukarıda da bahsettiğim Sırr Kudüs Kardeşler, Ayı Paddington Ormanda Macera ve Pamuk Prenses de halen vizyonda sinemaseverleri bekliyor.