Eğlence sanat ve keşif dolu 15 gün

Müzelerden tiyatroya, sanat atölyelerinden spor aktivitelerine kadar çocuklar için hazırlanan etkinliklerle bu yarıyıl tatilini hem keyifli hem de verimli geçirin. Ailece unutamayacağınız anılar biriktireceğiniz bir etkinlik rehberi hazırladık

Yarıyıl tatili geldi. Çocuklar dün karnelerini alarak yoğun bir dönemi de geride bırakmış oldu. Şimdi tam 15 gün boyunca dinlenme, gezme, eğlenme zamanı. Biz de bu hafta yıllardır gelenek haline getirdiğimiz tatil rehberini yine aileler için hazırladık. 15 gün boyunca elinizin altında tutacağınız bu rehber ile sömestri en güzel şekilde geçirmeniz mümkün. Müzeler, tiyatrolar, atölye ve spor etkinlikleri ile dolu rehberimiz ailece yeni anılar biriktirmenize yardımcı olacak. Şimdiden hepinize eğlenceli ve bol öğrenmeli bir tatil diliyorum.

AKM'de yok yok!

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 18 Ocak- 2 Şubat tarih- tarihleri arasında çocukları unu-leri unutamayacakları deneyimlerle tamayacakları buluşturmaya hazırlanıyor. Sinemadan tiyatroya, baleden özel şovlara kadar birçok et- etkinlikle minik sanatseverleri kinlikle ağırlayacak olan AKM, aynı zamanda eğitici atölyeleriyle de çocukların gelişimine ve eğitimine katkı sağlayacak. Atatürk'ün hayatını konu edinen dört filmlik bir serinin ilk filmi olanilk olan Mustafa Mustafa, Büyülü , Ağaç tiyatrosu, Gıtgıtgıdak Bir Kümes Müzikali etkinliklerden sadece bir kaçı...



Buz pateni keyfi

Sporu seven çocuklarınız için farklı deneyimler arıyorsanız size bir önerim var. Watergarden İstanbul'da ve Metropol İstanbul'da 18-31 Ocak tarihleri arasında; buz pateni, Roller Skate, çarpışan arabalar ve dahası... Buz pisti üzerinde müzik eşliğinde paten yaparak tatilin tadını doyasıya çıkaracak olan çocuklar hem eğlenceli hem de güvenli bir deneyim yaşayacaklar.

Kalyon Kültür'de kukla da var ebru da

Nişantaşı'nda Taş Konak'ta bulunan Kalyon Kültür, sömestir tatilinde çocuklara özel dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden sömestir programında yaratıcı drama atölyesinden ebru, seramik, kukla, maske ve kottan portre atölyesine kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Öte yandan Ressamları Tanıyorum / Burhan Doğançay ve Müzikli Yaratıcı Hikaye Okumaları da Kalyon Kültür'ün sömestir programı içinde bulunuyor.

Masallara doğru bir yolculuk

Zorlu PSM'de çocuklar için sanat dolu yarıyıl etkinlikleri hazırladı. 19 Ocak'ta Kitkut: Marshmallowlar Çizim Atölyesi'nde çocuklar çizim becerileri geliştirerek eğlenecekler. 25 Ocak'taki Masal Saati'nde çocuklar tıpkı masallardaki kahramanlar gibi yolculuğa çıkıp engelleri aşacaklar. Çocuklar şarkılarla, oyunlarla, ritimle, hareketle ve bazen de sessizliğin gücü ile masal kahramanlarına eşlik edecek ve hayal güçlerinin sınırlarını aşacaklar.

Bir zamanlar arabalar nasıldı?

Rahmi M. Koç Müzesi'nde, 22, 24, 29 ve 31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerde çocuklar, müzenin kuruluşunun 30'uncu kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan "Beygir Gücü Sergisi"ni deneyimlerken hem eğlenecek hem de yeni keşifler yapacak. Etkinliğin sonunda, arabaların özelliklerinden oluşan oyun kartlarını tamamlayarak bir oyun kuracaklar. Etkinlikler Tersane Binası Erdoğan Gönül Galerisi'nde ve Mustafa V. Koç Binası Sergi Salonu'nda gerçekleşecek.

Kolaj, mozaik ve portre

İş Sanat da çocuklar için geniş bir tatil programı hazırladı. 18 Ocak'tan 1 Şubat'a dek Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde, Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi'nde ve Ankara Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde farklı yaş gruplarına yönelik, birbirinden zengin içeriklere sahip ücretsiz atölyeler minik katılımcılarını bekliyor. Çocuklar bu eğlenceli tatil atölyelerinde önemli sanatçılarımızla, antik kentlerimizle ve zengin kültürel mirasımızla buluşacak; sanat eserlerinden, doğadan ve hayal güçlerinden ilham alacak; kentleşme ve yeşil alan gibi kavramlarla tanışacak; kukla, kolaj, mozaik, portre ve robotik çalışmalarıyla kendi tasarımlarını ortaya koyacak.

Sanattan ilham alan atölyeler

Borusan Contemporary, minik sanatseverlerin yarıyıl tatilini en verimli, eğlenceli şekilde geçirmelerini sağlayacak, sanatın yaratıcı, merak ve deneyim dolu dünyasına davet ediyor. 18, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde Perili Köşk'te gerçekleştirilecek bu etkinliklerde 4-6, 6-8, 7-10, 8-12 yaş aralığındaki çocuklar, sanat eserlerini incelerken, kendi yaratıcılıklarını özgürce ifade etme fırsatı bulacaklar.

Yarıyıl sanat okulu

İstanbul Modern, 7–10 yaş arası çocuklar için Yarıyıl Sanat Okulu adlı özel bir program hazırladı. Yarıyıl Sanat Okulu'nda; Mikro Formlarla Sanat, Duvarların Resmi, Kentin Kolajları, Lekeler ve Çizgiler, İmgelerle Otoportre, Kostümler ve Resimler, Hazır Nesne ile Heykel, Modern Figüratif Resimler, Lirik mi Geometrik mi? ve Manzaranın Dönüşümü adlı 10 farklı atölye yer alıyor. Müzenin koleksiyon sergisinde yer alan sanat çalışmalarının incelenmesiyle başlayan atölyelerde sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar, sanat çalışmaları üreterek programı tamamlıyor.

Minikler müzede

Sakıp Sabancı Müzesi Eğitim ve Öğrenme Programları olarak, yarıyıl tatili programında çocuklara sanat ve öğrenmeyi bir araya getiren bir deneyim vaat ediyor. Program kapsamında mimarlık, robotik kodlama, sanat tarihi ve yenilikçi teknolojilerle şekillenen içerikler, çocukların yaratıcılığını harekete geçirirken kültürel miras farkındalığı da kazandıracak.