Müzelerle dolu üç gün

Pazartesi günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Öncelikle tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum. Bu üç günlük tatili de çocuklarımızla birlikte tarihimize yolculuk ederek geçirmeyi öneriyorum. Hava güzel, baharın coşkusu var, öğrenmenin en güzel yolu görerek öğrenmek. Bu yüzden müze gezmek için oldukça iyi bir zamanlama! Sizlere bu gün bu üç günlük tatili değerlendirebileceğiniz müzeleri önereceğim. Güncel sergilere de göz atacağız. İstanbul, tarihe yolculuk yapmak için çok seçenek sunan bir şehir.
UYGARLIK TARİHİNE YOLCULUK
İlk rotamız İstanbul Arkeoloji Müzesi... Bu müze benim çocukken en sevdiğim müzeydi, hala öyle. Çünkü ilk müze gezim buraya olmuştu. Çocukken çok büyülü gelmişti bana! Heykeller kocaman dev gibiydi, kendimi bir zaman makinesinde yolculuk ediyormuş gibi hissetmiştim. Bir çocuğun dünyası için fantastik bir yolculuk! Bu sebeple, ilkokul çağında çocukların mutlaka arkeoloji müzelerini ziyaret etmesini çok önemserim.
Tarih öncesi çağlardan Osmanlı Dönemine uzanan ve aralarında Antik Çağ heykelleri İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi ve Tabnit Lahdi'nin de bulunduğu eşsiz bir mekan.
ADIM ADIM BİLİM VE TEKNOLOJİ
Sultanahmet'te bulunan bir diğer müze de İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi. Gülhane Parkı'nın Sirkeci'de bulunan ana kapısından giriş yaptığınızda hemen solunuzda kalıyor. Teknolojiye meraklı çocuklar için bire bir! Çünkü pek çok teknolojinin ilk örnekleri burada bulunuyor. İslam dünyasında bilim adamlarının buluşları ve teknolojiye katkılarını burada görecekler. Üstelik bazı alanlarda deneyimleme şansları da olacak. Üstelik müze haftanın 7 günü de açık.
Müze Astronomi, Saat-Denizcilik, Savaş Teknolojisi, Tıp, Madencilik, Fizik, Matematik-Geometri, Mimari- Şehircilik, Kimya-Optik, Coğrafya olmak üzere toplam on iki bölümden oluşuyor.
TÜRK-İSLAM ESERLERİ BURADA
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, ülkemizde Türk-İslam eserlerini topluca kapsayan ilk müze. Yine ailecek gezip tarihimize dair çok şey öğrenebileceğiniz çok iyi bir müze. Sultanahmet Meydanı'nın batısındaki İbrahim Paşa Sarayı'nda yer alıyor.
Abbasi, Memlük, Selçuklu ve Osmanlı döneminin az bulunan örneklerini sergileyen müzedeki eserler, İslam dünyasının farklı köşelerinden toplanmış. Müze, dünyanın en iyi halı koleksiyonlarından birine sahip olmasıyla tanınıyor. Halılar arasındaki şaheser parçalarsa 13. yüzyıla ait Selçuklu örnekleri. Büyük salonların bulunduğu geniş camekanlı kısımda olağanüstü zengin Türk halıları koleksiyonu yer alıyor.
Müze; halı koleksiyonlarının yanı sıra nadir sanat eserleri olan el yazmalarıyla da öne çıkıyor. Cam eşyalar, taş ve pişmiş toprak eserlerle metal ve seramik objeler de sergilenen diğer kıymetli parçalar. Halı bölümünün alt katı da, son birkaç yüzyılın Türk günlük yaşamının yansıtıldığı etnografya koleksiyonuna ayrılmış.
MANİSALI ÇOCUKLAR SİNEMAYA
Manisalılara güzel bir haberim var. Çocuklara sinema sevgisini aşılamayı ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, Manisa'daki küçük izleyicilere bugün kapısını açıyor. 21 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinlik, çocuklara sinema sevgisini aşılamayı amaçlıyor. Peki etkinlikte neler var? Forum Magnesia Avm Cinens Sinemaları'nda gösterimi yapılacak programın üç günlük bölümünü aşağıdan takip edebilirsiniz.
17 MAYIS CUMARTESİ
11:00 - Cesur Panda: Görevimiz Afrika
12:00 - Oyunculuk Atölyesi
13:00 - Meraklı Kedinin 10 Yaşamı
14:00 - Sosyal Medya İçerik Atölyesi
15:00 - Kardeş Takımı 2
18 MAYIS PAZAR
11:00 - Dedektif Sun ve Ekibi
12:00 - Yönetmenlik Atölyesi
13:00 - Yumurtalar Firarda: Buz Macerası
14:00 - Oyunculuk Atölyesi
15:00 - Cesur Yaga ve Sihirli Dünya
19 MAYIS PAZARTESİ
11:00 - Ozi: Doğanın Koruyucusu
12:00 - Oyunculuk Atölyesi
13:00 - Meraklı Kedinin 10 Yaşamı
14:00 - Sürpriz Atölye
15:00 - Kardeş Takımı 2