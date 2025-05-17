Müzelerle dolu üç gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan üç günlük tatil, çocuklarınızla birlikte hem keyifli hem öğretici bir deneyime dönüşebilir. İstanbul’un köklü müzeleri, uygarlık tarihinden bilim ve teknolojiye uzanan zengin içerikleriyle ailece yapılacak kültürel keşifler için ideal bir rota sunuyor

Pazartesi günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Öncelikle tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum. Bu üç günlük tatili de çocuklarımızla birlikte tarihimize yolculuk ederek geçirmeyi öneriyorum. Hava güzel, baharın coşkusu var, öğrenmenin en güzel yolu görerek öğrenmek. Bu yüzden müze gezmek için oldukça iyi bir zamanlama! Sizlere bu gün bu üç günlük tatili değerlendirebileceğiniz müzeleri önereceğim. Güncel sergilere de göz atacağız. İstanbul, tarihe yolculuk yapmak için çok seçenek sunan bir şehir.



UYGARLIK TARİHİNE YOLCULUK

İlk rotamız İstanbul Arkeoloji Müzesi... Bu müze benim çocukken en sevdiğim müzeydi, hala öyle. Çünkü ilk müze gezim buraya olmuştu. Çocukken çok büyülü gelmişti bana! Heykeller kocaman dev gibiydi, kendimi bir zaman makinesinde yolculuk ediyormuş gibi hissetmiştim. Bir çocuğun dünyası için fantastik bir yolculuk! Bu sebeple, ilkokul çağında çocukların mutlaka arkeoloji müzelerini ziyaret etmesini çok önemserim.

Tarih öncesi çağlardan Osmanlı Dönemine uzanan ve aralarında Antik Çağ heykelleri İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi ve Tabnit Lahdi'nin de bulunduğu eşsiz bir mekan.



ADIM ADIM BİLİM VE TEKNOLOJİ

Sultanahmet'te bulunan bir diğer müze de İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi. Gülhane Parkı'nın Sirkeci'de bulunan ana kapısından giriş yaptığınızda hemen solunuzda kalıyor. Teknolojiye meraklı çocuklar için bire bir! Çünkü pek çok teknolojinin ilk örnekleri burada bulunuyor. İslam dünyasında bilim adamlarının buluşları ve teknolojiye katkılarını burada görecekler. Üstelik bazı alanlarda deneyimleme şansları da olacak. Üstelik müze haftanın 7 günü de açık.

Müze Astronomi, Saat-Denizcilik, Savaş Teknolojisi, Tıp, Madencilik, Fizik, Matematik-Geometri, Mimari- Şehircilik, Kimya-Optik, Coğrafya olmak üzere toplam on iki bölümden oluşuyor.



TÜRK-İSLAM ESERLERİ BURADA

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, ülkemizde Türk-İslam eserlerini topluca kapsayan ilk müze. Yine ailecek gezip tarihimize dair çok şey öğrenebileceğiniz çok iyi bir müze. Sultanahmet Meydanı'nın batısındaki İbrahim Paşa Sarayı'nda yer alıyor.

Abbasi, Memlük, Selçuklu ve Osmanlı döneminin az bulunan örneklerini sergileyen müzedeki eserler, İslam dünyasının farklı köşelerinden toplanmış. Müze, dünyanın en iyi halı koleksiyonlarından birine sahip olmasıyla tanınıyor. Halılar arasındaki şaheser parçalarsa 13. yüzyıla ait Selçuklu örnekleri. Büyük salonların bulunduğu geniş camekanlı kısımda olağanüstü zengin Türk halıları koleksiyonu yer alıyor.

Müze; halı koleksiyonlarının yanı sıra nadir sanat eserleri olan el yazmalarıyla da öne çıkıyor. Cam eşyalar, taş ve pişmiş toprak eserlerle metal ve seramik objeler de sergilenen diğer kıymetli parçalar. Halı bölümünün alt katı da, son birkaç yüzyılın Türk günlük yaşamının yansıtıldığı etnografya koleksiyonuna ayrılmış.



MANİSALI ÇOCUKLAR SİNEMAYA

Manisalılara güzel bir haberim var. Çocuklara sinema sevgisini aşılamayı ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, Manisa'daki küçük izleyicilere bugün kapısını açıyor. 21 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinlik, çocuklara sinema sevgisini aşılamayı amaçlıyor. Peki etkinlikte neler var? Forum Magnesia Avm Cinens Sinemaları'nda gösterimi yapılacak programın üç günlük bölümünü aşağıdan takip edebilirsiniz.

17 MAYIS CUMARTESİ

11:00 - Cesur Panda: Görevimiz Afrika

12:00 - Oyunculuk Atölyesi

13:00 - Meraklı Kedinin 10 Yaşamı

14:00 - Sosyal Medya İçerik Atölyesi

15:00 - Kardeş Takımı 2

18 MAYIS PAZAR

11:00 - Dedektif Sun ve Ekibi

12:00 - Yönetmenlik Atölyesi

13:00 - Yumurtalar Firarda: Buz Macerası

14:00 - Oyunculuk Atölyesi

15:00 - Cesur Yaga ve Sihirli Dünya

19 MAYIS PAZARTESİ

11:00 - Ozi: Doğanın Koruyucusu

12:00 - Oyunculuk Atölyesi

13:00 - Meraklı Kedinin 10 Yaşamı

14:00 - Sürpriz Atölye

15:00 - Kardeş Takımı 2