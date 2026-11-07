Anne-babaların yeni mesaisi teknoloji yönetimi

Çocukların hayatına akıllı telefonlar, sosyal medya ve dijital oyunlarla giren teknoloji, artık yapay zekâ arkadaşları ve algoritmalarla bambaşka bir boyuta taşındı

Anne babalar çocuklarının yalnızca nerede olduğunu değil, internette kiminle konuştuğunu, ne izlediğini ve hangi bilgileri paylaştığını da takip etmek zorunda

Dünyada çocuklara yönelik internet yasakları artarken asıl soru şu: Anne-babalar çocuklarının kullandığı teknolojiyi gerçekten tanıyor mu?



Bir zamanlar anne babaların en büyük endişesi çocuklarının sokakta kimlerle oynadığı, eve kaçta döndüğü ve televizyonda ne izlediğiydi. Bugün ise çocukların dünyası evin duvarlarını çoktan aştı. Bir odada otururken dünyanın öbür ucundaki insanlarla konuşabiliyor, hiç tanımadıkları kişilerin videolarını izleyebiliyor, çevrimiçi oyunlarda yeni arkadaşlar edinebiliyorlar. Üstelik artık karşılarında yalnızca insanlar yok. Sorularını yanıtlayan, onlarla sohbet eden ve tavsiyeler veren yapay zekâ sistemleri de var.

Bu değişim anne babalığa yeni bir sorumluluk yükledi. Çocuğun ekran başında geçirdiği süreyi hesaplamak artık yeterli değil. Ne izlediğini, hangi uygulamaları kullandığını, karşısına çıkan içeriklerin nasıl seçildiğini ve kişisel bilgilerinin nerelerde kullanıldığını da bilmek gerekiyor. Kısacası çocuk yetiştirmek, giderek bir teknoloji yönetimi meselesine dönüşüyor.

SADECE VİDEO İZLEMİYORLAR

Avrupa'da 19 ülkeden 28 bini aşkın çocuğun katıldığı EU Kids Online 2026 araştırması, bu değişimin boyutunu ortaya koyuyor. Çocukların yüzde 87'si her gün internete telefon üzerinden bağlanıyor. Yaklaşık üçte ikisi yapay zekâ araçlarını düzenli kullanıyor. Ancak bu kadar aktif olmalarına rağmen yalnızca yüzde 48'i internette kendini güvende hissediyor. Çocukların yarısı kişisel bilgilerinin reklamlarda kullanılmasından endişe ediyor.

UNICEF'in 2026'da yayımladığı araştırma da çocuklarla ebeveynler arasındaki teknoloji uçurumuna dikkat çekiyor. On ülkeden elde edilen verilere göre çocuklar yapay zekâ sistemlerini anne babalarından üç kat daha fazla kullanıyor. Her 10 çocuktan biri kendisini endişelendiren konularda yapay zekâdan tavsiye alıyor.

Bu tablo anne babaların karşısına yeni bir soru çıkarıyor: Çocuğumuzun kullandığı teknolojiyi gerçekten tanıyor muyuz? Üstelik çocuklar yalnızca video izlemiyor; sohbet botlarına soru soruyor, ödev desteği alıyor, kimi zaman kişisel sorunlarını anlatıyor. Bir yapay zekâ yanıtının doğru olup olmadığını değerlendirmek yetişkinler için bile her zaman kolay değil.

DÜNYA SINIR GETİRİYOR

Çocukların sosyal medya kullanımı artık yalnızca ailelerin değil, hükümetlerin de gündeminden çıkmıyor. Avustralya, 16 yaşından küçüklerin belirlenmiş sosyal medya platformlarında hesap sahibi olmasını engelleyen düzenlemeyi Aralık 2025'te yürürlüğe koydu. İngiltere'de 16 yaş altına sosyal medya yasağı tartışılıyor. Avrupa Birliği de çocukların sosyal medya hesaplarına erişimini yaşa göre sınırlandıracak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

OECD'nin Nisan 2026 değerlendirmesine göre sosyal medya yaş kısıtlamaları 25 üye veya aday ülkede gündeme geldi. Ancak bunların hepsi yürürlüğe girmiş yasaklar değil. Türkiye'de ise 1 Kasım 2026 itibarıyla 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ sağlayıcılarından hizmet almasını engelleyen düzenleme uygulanmaya başladı. 15-18 yaş grubu için de yaş doğrulama ve çocuklara özel güvenlik yükümlülükleri getirildi. Peki yasaklar çocukları gerçekten koruyor mu? Araştırmalar bu konuda düşündürücü sonuçlar ortaya koyuyor.



AVRUPA'DA ÇOCUKLAR YASAĞA NE KADAR GÜVENİYOR?

EU Kids Online, bu yıl, 19 Avrupa ülkesinde 9-16 yaş arası 29 bin 169 çocukla "Çocukların sosyal medya kullanımı, çevrimiçi riskleri ve yaş sınırlamalarına bakışı" adlı bir araştırma yaptı.

Araştırmanın sonucu şöyle: Çocukların yüzde 48'i internette kendini güvende hissediyor. Yüzde 45'i yaş yasaklarının kendilerini daha güvende hissettirmeyeceğini düşünüyor. Yalnızca yüzde 33'ü bu sınırlamaların güvenliklerini artıracağına inanıyor.

Yani, çocukların önemli bir bölümü yasağın tek başına koruma sağlamayacağının farkında. Çünkü sosyal medya onlar için yalnızca eğlence değil; arkadaşlık, iletişim ve kendini ifade etme alanı. Yasakların yanında çocuklarla konuşmak ve dijital okuryazarlık kazandırmak gerekiyor.



AVUSTRALYA'DA ÇOCUKLAR SAHTE HESAP AÇTI

Avustralya'da yasak geldi, peki, çocuklar sosyal medyayı bıraktı mı? The BMJ, "16 yaş altına sosyal medya yasağının ilk üç aylık etkileri" konulu bir araştırma yaptı. Başlangıçta 436 gençle yürütülen takip araştırmasının 408 katılımcısı değerlendirildi.

Sonuçlarda; katılımcıların yüzde 85'inden fazlası kısıtlama kapsamındaki platformları kullanmayı sürdürdü. Yüzde 15-19'u sahte hesap kullandığını belirtti. 14-15 yaş grubunda günlük kullanım yüzde 78'den yüzde 69'a gerilerken 12-13 yaş grubunda belirgin bir değişim görülmedi.

Yasak yürürlüğe girdi diye çocuklar dijital dünyadan çıkmıyor. Alternatif hesaplar ve erişim yolları bulabiliyorlar. Üstelik araştırma yalnızca ilk üç ayı kapsıyor. Bu nedenle yasağın uzun vadeli etkisi hakkında henüz kesin bir yargıya varmak mümkün değil.



TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARIN YÜZDE 91'İ İNTERNET KULLANIYOR

TÜİK, 2024'te Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocuklar arasında yaptığı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, çocukların İnternet, telefon, sosyal medya ve dijital oyun alışkanlıklarını ortaya çıkardı.

Sonuçlar şöyleydi: Çocukların yüzde 91,3'ü internet kullanıyor. Yüzde 66,1'i sosyal medyada bulunuyor. Sosyal medya kullanımı 6-10 yaş grubunda yüzde 53,5, 11-15 yaş grubunda yüzde 79. Çocukların yüzde 83,9'u video izlemek, yüzde 75'i ödev ve öğrenmek, yüzde 72,7'si oyun oynamak için interneti kullanıyor.

Türkiye'de dijital dünya çocukluğun sıradan bir parçası haline geldi. Üstelik sosyal medya kullanımı ergenlik dönemini beklemiyor. 15 yaş sınırı önemli olsa da daha küçük yaşlarda başlayan dijital alışkanlıkları tek başına değiştirmeyecek gibi görünüyor.



YAPAY ZEKÂ KONUSUNDA USTALAR

UNICEF Innocenti, Haziran 2026'da "Çocukların yapay zekâ kullanımı ve bu araçlardan beklentileri" başlıklı bir araştırma yaptı. Araştırmayı on ülkeden çocuk ve ebeveyn verileriyle hazırlandı. Kamuya açık özette toplam katılımcı sayısı belirtilmedi. Sonuçlarda, çocukların yapay zekâ kullanma olasılığı ebeveynlerinden üç kattan fazla. Her 10 çocuktan biri kendisini endişelendiren konularda yapay zekâdan tavsiye alıyordu. Çocukların dijital hayatında yeni bir dönem başladı. Anne babalar yalnızca sosyal medya hesaplarını değil, çocuklarının yapay zekâyla kurduğu ilişkiyi de anlamak zorunda.



Yasaklamak mı, birlikte öğrenmek mi?

Araştırmaların ortak mesajı açık: Yaş sınırları bazı riskleri azaltabilir. Özellikle küçük yaştaki çocukların sosyal medya hesaplarına erişiminin engellenmesi onları belirli içeriklerden ve iletişim risklerinden uzak tutabilir. Ancak çocukların internetle ilişkisini yalnızca hesap kapatarak değiştirmek mümkün görünmüyor.



Burada anne babaların da kendilerine sorması gereken bir soru var: Çocuğumuzun hesabını kapattığımızda dijital dünyadaki bütün riskleri ortadan kaldırıyor muyuz? Yoksa çocuk, aileden habersiz başka bir yoldan bu dünyaya ulaşmaya mı çalışıyor?

Yasakların yanında üç önemli adım gerekiyor. İlki dijital okuryazarlık. Çocuklara sahte haberleri, dolandırıcılığı, zararlı içerikleri ve kişisel veri ihlallerini tanımayı öğretmek. İkincisi platformların sorumluluğu. Çocuklara yönelik içerik önerilerini ve bağımlılık yaratabilecek tasarımları denetlemek. Üçüncüsü ise aile içi iletişim. Çocuğun internette karşılaştığı bir sorunu ceza almaktan korkmadan ailesine anlatabilmesini sağlamak.



Bugünün anne babalarının çocuklarına öğretmesi gereken en önemli becerilerden biri, teknolojiyi kullanmak kadar onu doğru yönetebilmek.