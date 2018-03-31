3 milyon euro verecek 500 zengin aranıyor

Herkes dünyanın en hızlı, en güçlü, en pahalı otomobiline sahip olmayı ister. Ama dünyada bir otomobile 2-3 milyon euro harcayabilecek az sayıda insan var. İşte her yıl mart ayında İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı, bu özel müşteriler için adeta bir cennet.

Sınırlı sayıda ürettikleri otomobilleri ilk kez Cenevre'de tanıtan markalar, fuarda satış da yapıyor. Bunlar arasında Fransız lüks spor otomobil markası Bugatti de bulunuyor. Bugatti, 18 Mart'ta sona eren fuarda yeni modeli Chiron Sport'u tanıttı. Süper spor araç, fuarın en çok konuşulan otomobilleri arasında yer aldı. Sadece özel müşteriler değil, tüm otomobilseverlerin ilgisini çekti.

Avrupa satış fiyatı 2.65 milyon euro olan Chiron Sport'un vergilerle birlikte müşteriye maliyetinin 3 milyon euro'yu bulması bekleniyor. Bu araçtan sadece 500 adet üretilecek.



2.5 SANİYEDE 100 KM HIZ

Bu otomobili özel kılan ise sadece 500 adet üretilecek olması. Otomobilin kaputunun altında bulunan 8.0 lt W16 motor, 1500 beygir güç ve 1600 Nm tork üretiyor.

0'dan 100 km hıza sadece 2.5 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı ise 420 km. Performans canavarının gövdesi, hatta cam sileceği bile karbon fiberden üretildi. Böylece Bugatti, karbon fiberden ön cam sileceği geliştiren ilk üretici oldu. Bununla birlikte araçta, yeni hafif jantlar kullanıldı. Bu sayede Chiron Sport'un ağırlığı, standart modele göre 18 kilo azaltıldı. Bunların yanı sıra Chiron Sport'un arka penceresinde de daha hafif bir cam kullanıldı.



SERT VİRAJLARDA ÇOK İYİ

Ağırlık avantajı Chiron Sport'ta yüzde 10 oranında daha sert amortisörler kullanılmasına olanak sağladı. Süspansiyon ve direksiyon sistemleri de standart modele göre geliştirildi. Tüm bunlar sayesinde Chiron Sport'un yol tutuşu iyileşti ve araç daha hızlandı. Otomobilin direksiyon tepkisi ve çevikliği de sert virajlarda önemli ölçüde iyileşti.

Fransız lüks spor otomobil markası Bugatti, iki yıl önce son Veyron modeli Grand Sport Vitesse La Finale'yi üreterek 2.3 milyon euro'ya sattı. 2016'daki Cenevre Otomobil Fuarı'nda Veyron'un yerine üretilen Chiron modelini tanıttı. Sınırlı sayıda üretilen Chiron çok beğenildi. Yeni Chiron Sport'un da aynı şekilde ilgi görmesi bekleniyor.