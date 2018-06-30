Klasik otolar nostalji rüzgarı estiriyor

Otomobil tutkunları İstanbul'da Klasik Otomobil Festivali'nde buluşuyor. Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek festivalde yüzlerce klasik araç, ziyaretçilerini yarım yüzyıl öncesine götürecek.

Dün kapılarını İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde açan Klasik Otomobil Festivali, yarına kadar ziyaret edilebilecek.

Hem üretildiği yıllarda, hem de geçen zaman içinde kendine özel bir hayran kitlesi oluşturan klasik otomobilleri İstanbul'da buluşturan festivalde; 1886 yılında üretilen Benz modelinden, Batman filminde kullanılan Batmobile'e, Hulusi Kentmen'in 1956 model Ford marka otomobilinden, Şoför Nebahat filmindeki 1952 model Desoto'ya kadar 500 otomobil ve klasik ticari araç sergileniyor.

Klasik otomobiller ile sürüş imkanı da bulunan festivalde ayrıca sürpriz etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Klasik otomobiller ve Yeşilçam etkinliği, her türlü yedek parçanın ve aksesuarın bulunacağı bit pazarı, konserler ile Drive in Movie /Açık Hava Otomobil Sineması da festivale gelenleri nostalji dolu bir yolculuğa çıkaracak.







İKİ RALLİ OTOMOBİLİ DE VAR

Klasik Otomobil Festivali'nde sergilenen klasikler arasında Mustafa Koç'un yarışlarda kullandığı iki ralli otomobili de yer alıyor. Rahmi Koç Müzesi'nden getirilen bu iki ralli otomobili için özel bir alan oluşturuldu.