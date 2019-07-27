İkonik otonun fikir babası bir gazeteci

Bugün 30’uncu yıl dönümünü kutlayan Mazda’nın ikonomik modeli MX5’in fikir babası Amerikalı bir gazeteci. Japonca konuşabilen Bob Hall, dönemin Ar-Ge Müdürü Yamamoto’ya spor otomobil fikrini ilk kez 1979’da anlattı

Japon Mazda'nın roadster yani iki kişilik üstü açık modeli MX-5, bu yıl 30'uncu yaşını kutluyor. Yollara çıktığı 1989 yılından bugüne kadar tüm dünyada bir milyonun üzerinde satan MX-5'in ilginç bir hikayesi var. Bugün ikonik bir model haline gelen MX-5'in fikir babası aslında bir gazeteci. 1970'li yılların sonunda kariyerinin başlarında olan Amerikalı Bob Hall, Motor Trend adlı Amerikan dergisinde çalışıyordu. Gençlik yıllarını Japonya'da geçirdiği için Japonca konuşabiliyordu. Bu ona Japonca yayınlananMotor Fan'ın LA muhabiri olma imkânı sundu. Hall, 1979 Nisan ayında Mazda'nın Hiroshima'daki merkez ofisini ziyaret etti. Burada Ar-Ge'nin başındaki Kenichi Yamamoto ile görüştü. Hall, daha sonra Mazda'nın Başkanı olacak Yamamoto'ya rüya otomobilinden söz etti. Karatahtaya otomobilin bir eskizini çizdi. Mazda'nın 323 platformunu kullanarak açılır tavanlı bir otomobil geliştirmenin mümkün olduğunu detaylarıyla anlattı. Bu aracın motoru önde olacak, ancak gücünü arkaya aktaracak ve arkadan itişli olacaktı. Toplantının ardından Hall ile Yamamoto akşam yemeğini birlikte yediler. Hall, fikrini savunmaya devam etti. Yamamoto'ya bir Triumph Spitfire kullanmasını önerdi. Japon mühendisin bu tavsiyeye uyduğu düşünülüyor.



SİPARİŞ YAĞDI

Mazda o dönemdeki ürün gamı Familia (323), Capella (626), Luce (929), RX-7 ve Bongo adında bir minivan modelden oluşuyordu. Aslında bunların her biri de kendi sınıfında başarılı modellerdi, ancak pazar payını artırmak ve yeni pazarlara girmek için yeterli değildi. 1983 yılında yapılan bir çalışmada küçük motorlu bir otomobille, yeni bir ticari araca ihtiyaç olduğuna karar verildi. Bu listede RX-7'nin altında konumlandırılacak bir spor otomobil de vardı. Böylece MX-5 projesine start verildi. Japonya ve Amerika'daki iki farklı ekip tasarım için çalışmaya başladı. Sonunda Amerikalı ekibin tasarımında karar kılındı. İlk yürüyen prototip 1985 yılında Kaliforniya-Santa Barbara'da yola çıktı. Gelen tepkiler oldukça olumluydu. Ancak daha sonra otomobilin tasarımında birkaç değişiklik daha yapıldı. Japon kültürü ve estetiğini yansıtan unsurlar eklendi. MX-5 son şeklini 1987 yılında aldı. Artık seri üretime hazırdı. Mazda MX-5'in dünya tanıtımı 1989 Şikago Otomobil Fuarı'nda gerçekleşti. Fuarın en dikkat çeken modeli olan MX-5'a sipariş yağdı. Böylece MX-5 efsanesi başladı.



2300 KM'LİK PARKURDA ZORLU YARIŞ

Dünyanın 6'ıncı büyük rallisi olan TransAnatolia Rally Raid, bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek. Türkiye'nin ilk ve tek cross country ralli organizasyonu olan TransAnatolia, 24-31 Ağustos 2019 tarihlerinde Abant-Göbeklitepe arasında 2 bin 300 kilometrelik zorlu bir etapta gerçekleştirilecek. Uluslararası organizasyona 20'ye yakın ülkeden rallicinin katılımı bekleniyor. Etkinlik bu yıl FIA Cross Country Dünya Kupası'na aday yarış olarak da düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen organizasyonun sponsorları arasında Mitsubishi Motor, General Tire, KTM, İzeltaş ve Fikirmedya bulunuyor.