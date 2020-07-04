UFUK SANDIK

Opel'in adını Manta balığından alan efsane modeli 50 yaşında. Manta A ve Manta B olarak iki nesli ile bir milyon adetten fazla üretilmiş olan bu model 1970 yılında dünyaya tanıtıldı. Opel Manta, ismini, hızlı ve dinamik yapıdaki sportif yapısı ile karakterini en iyi şekilde yansıtan, mobula ailesine (vatozlar) mensup bir balık cinsinden alıyor. Opel'in tasarımcıları Manta modelinin logosunu da deniz araştırmacılarından esinlenerek adını aldığı bu balığın formatında tasarladılar

Manta'nın hikayesi, 1969 yılında, Opel'de çalışan Amerikalı tasarımcı Gallion'un, Fransız deniz araştırmacısı Jacques Cousteau ve ekibiyle tanışmak üzere Paris'e gitmesi ile başladı. Gallion, Paris'te saatlerce Cousteau'nun deniz altı fotoğraflarını inceledi. En sonunda, parlak gökyüzüne karşı alttan dev bir Manta'nın fotoğrafı dikkatini çekti ve Opel Manta bu fotoğraf ile birlikte kimliğine kavuştu. Böylece ön çamurluklara efsanevi krom kaplama logo eklendi.



Opel için tamamen yeni bir model olan sportif coupe Opel Manta, Eylül 1970'te tanıtıldı. Modelin ismine uygun şekilde tanıtım toplantısı Almanya'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Timmendorfer Strand'da gerçekleşti. Opel Manta satışa sunulduğu ilk yılda sadece Almanya'da 56 bin 200 adet satarak toplamda 498 bin 553 adetlik bir üretim performansına imza attı. Platform, yürüyen aksam ve motorlar Ascona modelinden transfer edildi.

Opel Manta 1972 Kasım ayında daha lüks donanımlı Manta Berlinetta ürün gamına dahil edildi. Berlinetta versiyonu spor direksiyon, ısıtmalı arka cam, halojen farlar, elektrikli cam fıskiyesi ve vinil tavan kaplamasını ekipmanında barındırıyordu. Manta, beş yıllık üretim serüveni boyunca Holiday, Plus, Swinger ve Summer-Bazar gibi özel versiyonlar ile satışa sunuldu. 1974 yılında satışa sunulan ve ürün gamının tepe noktasını oluşturan Manta GT/E ise krom detaylar yerine mat siyah detaylarla yollara çıktı. Nisan 1975'te son özel versiyon olarak Manta Black Magic satışa sunuldu. Prensip olarak bu simsiyah ve yan cephesinde turuncu şeritler barındıran bir Manta GT/E idi.



Lansmandan sadece beş yıl sonra, 1975 yılında Opel Manta B ikinci nesil olarak sahneye çıktı. Manta B iki ayrı versiyona sahipti. Biri coupe gövde tipindeyken diğeri hatchback görünümlü Combi-Coupe CC'idi. İlk neslin beş yıllık üretim serüveninin ardından yollara çıkan Manta B, Opel'in 120 yıllık otomotiv serüveninde önemli rol oynadı. Manta B, Opel'in değişim görmeden en uzun süre üretimde kalan modeli oldu. 1975 yılının sonbaharında tanıtılan ikinci nesil Opel Manta, 1982 yılında makyajla güncellenerek 1988 yılına kadar üretimde kaldı ve bu süre içinde 557 bin 940 adet üretildi.

Tıpkı öncüsü gibi Manta B de platform, yürüyen aksam ve motorlarını Ascona ile ortak kullandı. Manta B tüm üretim hayatı boyunca dört silindirli motorlarla yollara çıktı. Manta B'nin bir diğer hızlı versiyonu Manta 400 ismiyle 1981 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Manta 400 özel bir versiyondu. Guy Colsoul ve Alain Lopes Manta 400 ile 1984 Paris-Dakar Rallisi'ni iki çekişli otomobil sınıfında kazandılar ve üç adet dört çekişli otomobilin arkasından genel klasmanda dördüncü oldular.

Manta B'nin son iki versiyonu ürün gamının tepe noktasındaki GSi ve tuning şirketi Irmscher tarafından sınırlı sayıda üretilen GSi Exclusive oldu. Opel Manta modeli, marka için, Manta A ve Manta B olarak iki nesli ile bir milyon adedin üzerinde üretilmiş olan gerçekten de büyük bir balıktı.