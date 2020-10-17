UFUK SANDIK

Hint Okyanusu'ndaki 720 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada ülkesi Singapur, dünyanın otonom sürüşe en hazır ülkesi çıktı. KPMG'nin hazırladığı Otonom Araçlara Hazırlık Endeksi'nin üçüncüsü açıklandı. Endekse göre dünyanın en zengin 10 ülkesi arasında bulunan Singapur hazırlık süreçlerinde yaptığı atakla Hollanda'nın iki yıllık liderliğine son verdi. Ulaşımda devrim niteliğindeki otonom sürüş hazırlıklarını değerlendiren endeks, 30 ülkedeki gelişmeleri puanlayarak oluşturuluyor. Bu yılki sıralamayı Singapur'un 2019 başından bu yana yaptığı yatırımlar etkiledi. Otonom araçların test edilmesi, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için etkili politikaları devreye alan Singapur güçlü bir çıkış yakaladı. Öncelikle ülkedeki yolların onda biri test sürüşleri için ayrıldı. Otonom araçları ülkenin batısındaki tüm devlet yollarında denemeye başlayan Singapur, 2022'ye kadar belirlenen üç bölgede sürücüsüz otobüsleri hizmete alıyor.

SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜSLER



Şu anda bin 600 olan şarj noktalarının sayısı 2030'a kadar 28 bine çıkacak. Birçok ülkenin boğuştuğu yasal düzenlemelerde önemli mesafe kat eden Singapur hem tüketici kabul kategorisinde hem de politika ve yasalar kategorisindeki yüksek puanlarıyla endekste ilk sıraya yerleşti. Çok az puan farkıyla ikinciliğe gerileyen Hollanda, halen politika ve mevzuatlar konusunda en güçlü ülkelerden biri. Hollanda, altyapıda ilk sırada ve nüfusun yüzde 81'i otonom araçlar test bölgelerinin yakınında yaşıyor. İnsanların otonom araçları benimsemesi konusunda ise Singapur'un hayli gerisinde. Endekse göre Hollanda otonom araçların test edileceği yolların sayısını artırıyor. Endeksin üçüncü sırasındaki Norveç, otonom araçların öncüsü sayılan elektrikli araçları en çabuk kabullenen ülke. Otonom araç kullanımını geçen yıldan bu yana yaygınlaştıran ve teşvik eden Norveç'in başkenti Oslo'da bazı otobüs rotaları artık sürücüsüz. ABD ise endekste dördüncü sırada yer alıyor. Teknoloji ve inovasyon puanında İsrail'den sonra ikinci sırada olan ABD'de 420 otonom araç merkezi bulunuyor. Apple ve Google Waymo'nun içinde olduğu Amerikalı teknoloji şirketleri ile General Motors, Ford gibi markalar otonom araç sektörünü domine ediyor. Endeksin ilk beşindeki Finlandiya'nın ise tüketici kabulü puanı yüksek. Başkent Helsinki'de sürücüsüz toplu taşıma araçları kullanılıyor.





Otonom sürüş nedir?



Otonom sürüşte araçlar, hiçbir insan müdahalesi olmadan kendi kendine hareket edebiliyor. Otonom otomobiller radar, GPS, sensör vb teknolojileri kullanarak yolu algılıyor. Öndeki araçla mesafeyi ayarlayabiliyor. Kazayı algılayıp fren yapabiliyor. Trafik işaretlerine uyuyor. Hatta sollama bile yapabiliyor.