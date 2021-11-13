SONAT BAHAR

AKM henüz yapım aşamasındayken, görkemli konser salonuna dair bilgiyi birinci ağızdan, mimarı Murat Tabanlıoğlu'ndan almıştım. Bu koca projede en çok heyecanlandığı yerin AKM konser salonları olduğunu hissetmiştim. Çünkü Tabanlıoğlu; "Biz bu sahneyi dünya sıralamasına sokarsak, dünyanın en ünlü temsillerini, operalarını İstanbul'da izleyeceğiz. Ülkelerin tanıtım kampanyalarında bu tür imajlar çok önemlidir. Dört opera salonu'nun sahne sistemleri en son teknolojiye göre tasarlandı" diyordu.



İşte bu yüzden klasik müzik dünyasının en etkili isimlerinden maestro Frieder Bernius'un Türkiye'ye gelişi büyük önem taşıyor. 50 yılı aşkın bir süredir; kurduğu korolar, orkestralar ve liderlik ettiği festivaller ile büyüleyen dünyaca ünlü şef, 14 Kasım'da İstanbul AKM'de ve 16 Kasım'da CSO ADA Ankara'da müzikseverlerle buluşacak. Ve bunlar dünyaca ünlü şefin ilk Türkiye konserleri olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün daveti ve ev sahipliğinde, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Goethe-Institut Ankara'nın katkılarıyla ülkemize gelen Frieder Bernius'u, AKM'de izleme şansına sahip olanlar gerçekten şanslı... Pek çok önemli şefin hocalığını yapan maestro Frieder Bernius'un yönetimindeki konserin repertuvarında ilk defa çalınacak eserler bulunuyor. Programda ayrıca koro müziğinin önemli yapıtlarından sayılan Bach eserlerinden, romantik dönemden Mendelssohn eserlerine, klasik müzik tarihinde önemli bir kilometre taşını temsil eden Bruckner'in ses dünyasına kadar Alman repertuvarının önemli klasiklerinin yorumları olacak.

Ayrıca Frieder Bernius'un İstanbul ve Ankara konserlerine özel bir sentez yaratmak üzere barok dönem müziği ile geleneksel Türk enstrümanlarının sembolik bir buluşmasına yer verilecek. Bach ailesi ve Bach'ın öğrencilerinden oluşan barok koro müziği programı, ney ve tamburun özgün ses dünyasının dokunuşlarıyla yeni bir renkle ifade bulacak. Koro, viyolonsel, org, ney ve tamburun buluşmasıyla kadim sesler Bach'ın ezgilerinde buluşacak.