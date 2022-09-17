Taç ve savaş hikayesi

96 yaşında vefat eden Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından haber bombardımanı bitmiyor. Şimdi de taç haberi İngiltere’nin gündeminde. Tarih boyunca kraliçeler, geleneksel olarak Westminster Abbey’deki taç giyme töreninde kocalarıyla birlikte taç giydi. Bu nedenle Camilla, Charles ile taç giyecek. Üstelik bu taçtaki elmaslardan biri Osmanlı hediyesi

İngiltere'de gündem Camilla ve Charles'ın taç giyme töreni ve Camilla'nın takacağı taç. Taç giyme töreni için henüz herhangi bir plan açıklanmamasına rağmen, kralın önümüzdeki birkaç ay içinde taç giymesi bekleniyor. Peki Camilla hangi tacı takacak? İşte akıllardaki soru bu...

Taç giyme töreninde kralın eşi, kral tarafından kullanılan imparatorluk devlet tacından daha küçük ve daha hassas bir varyasyon kullanılarak taçlandırılır. Bu nedenle Camilla'nın, Kraliçe Elizabeth'in annesi olan Elizabeth Bowes-Lyon'un giydiği tacı takacağı düşünülüyor. Taç, 1937'deki taç giydirme töreni için tasarlanmıştı. Söz konusu tacın bizimle de ilgisi olması, Türk basınının dikkatinden kaçmadı... Tacın üzerinde ikinci büyük taş olarak nitelendirilen elmas, 1856'da Kırım Savaşı sırasındaki desteği nedeniyle teşekkür olarak Osmanlı İmparatoru Abdülmecid tarafından Kraliçe Victoria'ya hediye edilen elmas...







ABDÜLMECİD'İN HEDİYESİ

Kraliyet eserlerini koruyan Royal Collection Trust'ın internet sitesinde de "Türk elması, 1856 yılında Sultan Abdülmecid tarafından Kraliçe Victoria'ya Kırım Savaşı sırasında İngilizlerin desteğine şükran ifadesi olarak bir hediyeydi" ifadesi yer alıyor zaten...

Osmanlı yadigarı, Camilla'nın takacağı düşünülen taçta 2 bin 800 pırlanta bulunuyor ve Hindistan menşeli 105 karatlık elmas ise taçtan çıkarılabilir bir platin yuvada tutuluyor.

O zaman gelin önce biraz Kırım Savaşı'ndan biraz da taçlardan söz edelim... Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi çıkarları doğrultusunda parçalamak istemesi, Rusya'nın rakibi olan İngiltere ve Fransa'nın tepkisini çeker. Osmanlı safında Kırım Savaşı'na girerler. 1853 yılında başlayan savaş üç yıl sürer. Rusya, Kırım Savaşı sonucunda yenilir ve barış yapmak zorunda kalır. Barışın şartlarını görüşmek üzere 1856 yılında Paris'te kongre toplanır ve Paris Barış Antlaşması imzalanır. Kırım Savaşı, Sultan Abdülmecit döneminde gerçekleşti. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri olarak çok geri planda kalması, Kırım Savaşı'nı kazanmak için İngiltere ve Fransa'nın yardımına ihtiyaç duymasına neden oldu. Kırım Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ilk dış borcunu İngiltere'den aldı. Avrupalı devletlerin Osmanlı safında Kırım Savaşı'na dahil olması, Osmanlı'nın Avrupa devleti sayılmasına neden oldu. Abdülmecid İngiltere'nin bu desteği nedeniyle söz konusu elması hediye etti... İşte taçtaki elmasın hikayesi böyle...

Ama İngiltere'de taç hikayeleri bununla sınırlı değil...

96 yaşında vefat eden Kraliçe Elizabeth, dünyanın en büyük ve en pahalı özel mücevher koleksiyonlarından birine sahipti ve bunun kalbinde de yaklaşık 50 çarpıcı taç var. Bu taçlara ne olacağı ve onların kime kalacağı, hangi mücevher koleksiyonundan geldiklerine bağlı.







HÜKÜMDARA AİT

Taçlar ile broşlar, tören topuzları ve yüzükler gibi bazı parçalar, Londra Kulesi'nde sergilenen ve yılda yaklaşık 2,5 milyon turist tarafından hayranlıkla izlenen Kraliyet Mücevherleri'nin bir parçasını oluşturuyor. Bazıları 800 yıl öncesine dayanan, çoğunlukla törensel öğelerden oluşan bu paha biçilmez koleksiyon, bir kişiye değil, taç ve hükümdar kim ise ona ait.

Yıllar boyunca, Kraliçe Elizabeth, özel etkinlikler için birçoğunu aile üyelerine ödünç verdi. 2011'de Kate Middleton, Prens William'ın düğününde yaklaşık bin elmas içeren Cartier Halo tacını takarken, Meghan Markle, 2018'de Prens Harry ile düğünü için Kraliçe Mary'nin çarpıcı Art Deco tarzı Diamond Bandeau'yu takmıştı. Bu 1940'lardan beri daha önce halka açık olmayan bir taçtı.

Yine 2018'de Prenses Eugenie'nin düğününde, kraliçenin torunu, 1942'de Kraliçe Anne'den miras kalan, ancak hiçbir zaman bir kraliyet kadını tarafından halka açık olmayan, gül kesimli pırlantalar ve altı büyük zümrüt içeren Greville Emerald Kokoshnik tacı taktı. İki yıl sonra, Eugenie'nin kız kardeşi Beatrice, düğünü için ünlü Kraliçe Mary'nin Saçaklı Tacı'nı taktı. 47 narin elmas çubuk içerir ve aslen 1947'de Prens Philip ile düğünü için Kraliçe Mary tarafından o zamanki Prenses Elizabeth'e ödünç verildi.

Peki kraliçenin taçları miras olarak bu genç kadınların her birine hediye edilecek mi? Bu noktada dikkat çeken bir detay var... Bunlar vasiyetinde bırakılırsa, hediye edilen kişiler veraset vergisi ödemek zorunda kalacak. Vergi, mirasın değerinin yüzde 40'ı kadar ve bu taçların bazıları milyonlar değerinde... Muhtemelen taçlar Kraliyet Koleksiyonu'nda kalacak ve özel günler için ödünç alınacak.