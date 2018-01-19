Önceki gün öğle saatlerinde Isparta Yalvaç'ta askeri uçağın düştüğünü ve üç şehidimiz olduğunu duyduğumda bir arkadaşımla otuyordum.

İnternete bakarken "Askeri uçak düşmüş" dediğimde ilk tepkisi "Yine mi CASA" oldu.

Haksız mı?

Elbette hayır... Zira, CASA tipi uçakların sabıkası hiç iyi değil...

Vatandaşın 'uçan tabut' demesinin altında bir sürü istatistik yatıyor.

Hatırlayın, Türkiye'de 2001'de 3 ay içinde 3 CASA tipi uçak kazası yaşandı. İlki 16 Mayıs 2001'deydi. Malatya'daki kazada 34 askerimiz şehit oldu. Bu elim kazadan iki gün sonra bir CASA CN 235 daha düştü. 18 Mayıs 2001'de Ankara-Etimesgut'ta yaşanan kazada 4 kişi öldü. 19 Ocak 2001'de ise Kayseri'de düşen uçakta 3 kişi can verdi. Dün de 3 askerimizi toprağa verdik. Anlayacağınız, CASA tipi uçaklarda yitirdiğimiz canların sayısı 44'ü buldu.

Sadece bizde mi?

Dünyada da CASA tipi uçakların sicili bozuk. CASA CN 235 tipi uçaklarda 17 kaza yaşanmış! Ölü sayısı 117...

Bu kazaların 4'ü Türkiye'de... CASA 212 tipi uçaklardaki kaza sayısı ise 84... O kazalarda da 558 kişi hayatını kaybetmiş!

Peki bu kadar ölümlü kazaya rağmen neden kimse bu işe el atmıyor?

Hoş, geçmişte el atıldığında da işin üstü kapatıldı. 2001'de Hava Kuvvetleri, TAİ, TUSAŞ ve CASA müfettişleri 'hatalı montaj sonucu' uçağın düştüğünü tespit etti ama savcılık raporu beklemeden takipsizlik kararı verdi.

O dönemde birileri korundu mu bilemiyorum.

Ama bu kez aynı durumun yaşanmaması için devletin her kademesine görev düştüğü kesin!

CASA'yı İspanyol ve Endonezyalı IPTN firmaları üretiyor. Şirket daha sonra Airbus Grubu'na dahil oldu. Türkiye'de Çiller döneminde proje başladı.

Merak ediyorum, bu kazaların ardından neden CASA'nın üreticisi firmadan tek bir açıklama yapılmıyor?

Uçakların montajını yapan TAİ ve TUSAŞ'ın sorumluluğu var mı?

Bakım ve onarımları yapan TSK'dan bu kazalar konusunda üretici firmaya uyarılar gidiyor mu? CASA firmasıyla imzalanan sözleşmelerin içeriğinde yaptırımlar yok mu? TSK envanterinden CASA'ları çıkarmayı düşünüyor mu?

Eminim, bu soruların yanıtları kamuoyu vicdanını rahatlatacak ve kazaların önüne geçecek.

Son sözüm ise önceki gün kaybettiğimiz şehitlerimiz ve yakınlarına... Ümit Karamustafa, Ali Şahin Odabaşı ve Ömer Kadir Arlı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum.