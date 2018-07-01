Ali Koç’un ilk icraatı... Pamuk eller cebe

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu, % 250 bedelli sermaye artırma kararı aldı. Yeni başkan Ali Koç’un bu adımıyla şirket kasasına 353.5 milyon TL girecek. Bunun 120 milyon TL’sini Fener yatırımcısı ödeyecek

Fenerbahçe'nin çiçeği burnundaki başkanı Ali Koç'un ilk icraatı küçük yatırımcılara 'pamuk eller cebe' demek oldu. Önceki gün Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu, bedelli sermaye artırım kararı aldı. Yüzde 250 oranındaki bedelli sermaye kararıyla Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin sermayesi 70.7 milyon TL artacak. Şirket kasasına 353.5 milyon TL nakit girişi olacak. Bunun üçte birini Fener yatırımcısı ödeyecek.

Kararla, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin 28 milyon 280 bin TL olan sermayesi yüzde 250 oranında artırarak 98 milyon 980 bin TL'ye çıkıyor.



PARA HİSSESİ OLANDAN

Her hisse rüçhan hakkı 5 TL fiyatla satılacak. Elinde 1 hissesi olan Fener yatırımcısı 2.5 hisse (her bir yeni hisseye 5 TL) daha alacak ve toplam 12.5 TL ödeyecek. Yani küçük yatırımcıdan 120 milyon TL para toplanacak.



PARAYI NE YAPACAK?

Borsaya açık şirketin yüzde 67'sine sahip olan Fenerbahçe Spor Kulübü de 233.5 milyon TL ödemiş olacak. Bu parayı söz verdiği gibi Ali Koç'un verip vermeyeceği önümüzdeki dönemde belli olacak. Borsada bedelli sermaye artırımı sonrasında toplanacak 353.5 milyon TL'lik fon, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve öz sermayenin güçlendirilmesi için kullanılacak. Kredi ve vergi borç ödemeleri, futbolcu ve teknik kadro ücret ödemeleri de bu parayla yapılacak. Fenerbahçe bedelli sermaye artırımı sürecini başlatmak için SPK'ya başvuracak.



100 MİLYON EURO VERECEKTİ

Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü'ne seçimlerden önce mali yardımda bulunacağını söylemiş, bu miktarın da 100 milyon euro olacağını belirtmişti. 100 milyon euro bugünkü kurla 536 milyon TL yapıyor. Fenerbahçe Sportif A.Ş'nin yüzde 31.74'ü halka açık. Kalanı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait.



BORCU NE KADAR?

Fenerbahçe'nin 2012-2017 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte borcu yüzde 208 arttı. Kulübün 568.4 milyon TL olan borcu 2017 sonu itibarıyla 1 milyar 753 milyon TL'ye ulaştı. Fenerbahçe üç büyükler arasındaki en borçlu kulüplerden biri. Fenerbahçe'nin toplam borcu ilk çeyrek verilerine göre de 1 milyar 755 milyon lirayı buldu. Kulübün geliri ise 435.5 milyon TL civarında.