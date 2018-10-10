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DİLEK GÜNGÖR
10 Ekim 2018, Çarşamba DİLEK GÜNGÖR

Ekonomide tek seslilik korunsun

24 Haziran seçimlerinden sonra 'de devlet yeniden yapılandırılmaya başladı. Bakanlıklar birleştirildi, kurullar ve ofisler kuruldu. Amaç hem bürokratik hantallıktan kurtulmak hem de işlerin hızlandırılmasını sağlamaktı.
Ekonomi yönetimi de bu süreçte çok seslilikten kurtulup, hızlı hareket etme kabiliyetine kavuştu. Tam bu sırada 'de kurullara atamalar yapılmaya başlandı.
Önceki gece Ekonomi Politikaları Kurulu'nun faaliyete başladığı duyuruldu.
Biliyorsunuz, bu kurul, ekonomik konularda araştırmalar yapacak, küresel gelişmeleri izleyecek, hükümete politika önerileri sunacak.
Eğer, kurul üyelerinin her biri gün aşırı değerlendirme yapmaya kalkarsa ekonomi yönetiminde sağlanan ahenk bozulabilir. Bu süreçte en önemli şey piyasaların kafasını karıştırmamak...
Zira, bunun sıkıntısını geçmişte çok yaşadık.

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