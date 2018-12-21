Bir haftadır bekliyorum. Belki mantıklı bir açıklama yaparlar, gerekçelerini anlatırlar, kendilerini savunurlar diye… Ama çıt çıkmıyor.

Hoş bendeki de laf… Aidat topladığı üyeleri esnaflar kepenk kapatırken, şirketler konkordato ilan ederken, KOBİ'ler kredi bulmak için kılı kırk yararken hangi yüzle çıkıp 3 günlük "zevk-ü sefa" Roma gezisini anlatacaklardı?

Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta (6-8 Aralık) TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oda ve borsaların genel sekreterlerini 'motivasyonları artsın (!)' diye alıp Roma'ya götürdü. Eminim, genel sekreter arkadaşların Aşk Çeşmesi'ne para atınca, Kolezyum'u turlayınca, Navona Meydanı'nda kahve yudumlayınca motivasyonları tavana vurmuştur!

Bu motivasyon geyiğini bir kenara bırakıp, kıyamet koparan turistik gezinin kaça mal olduğuna bakalım…

TOBB'dan rakamları istedim, geçiştirdiler. Fakat hesap zor değil… Genel sekreterler Roma'da Sheraton otelinde kalmışlar. İnternetten otelin fiyatına baktım. En düşük odanın gecelik fiyatı kişi başı 80-100 euro. Bu durumda kişi başına sadece konaklama bedeli bile 1.500 TL'yi (üç günlük) geçiyor. 300 kişilik tur heyeti için TOBB'un otele ödediği konaklama parası da en az 450 bin TL'yi buluyor. Roma'ya giderken özel uçak kiralanmış. 3 günlüğüne hangi havayoluna giderseniz gidin charter uçak kiralamak minimum 100 bin dolar (528 bin TL). Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Roma'ya gelip-giderken kullandığı özel jetin masrafını saymıyorum bile... Yeme-içme, ulaşım, gezi masraflarını da düşünün. Onlar da adam başı 250 euroyu (1.500 TL) geçmiştir. Eee, boru değil tabii Roma'dalar! Anlayacağınız, TOBB kaymak geziye aşağı yukarı 1.5-2 milyon TL civarında para harcamış.

Haa unutmadan…

Kaymağı yiyen genel sekreter arkadaşlar kendi oda ve borsalarından harcırah da almış. O da günlük 120 eurodan kişi başı 2 bin TL'yi geçiyor. Yaklaşık 650 bin TL de harcırah masrafını koyarsanız gezinin maliyeti 2.5 milyon TL'ye çıkıyor. Peki soralım bakalım.

Her fırsatta 'milli' ve 'yerli'yim diye övünen Rifat Bey, genel sekreter arkadaşları Çeşme'de, Antalya'da, Erciyes'te, Palandöken'de motive etseydiniz, o paralarla ne yapardınız hiç düşündünüz mü?

Durun siz zihninizi yormayın, ben anlatayım.

Bugün ortalama bir esnaf veya KOBİ TOBB'a yıllık 200 ila 1000 TL arasında zorunlu aidat ödüyor. Munzam aidatlar da şirketlerin kârına göre belirleniyor. Bu parayla yaklaşık 8.500 civarındaki esnaf veya KOBİ'nin aidatını silebilirdiniz. Veyahut 2.5 milyon TL'yi bankalara vererek 7 katı kredi hacmi yaratabilirdiniz. O da 17 milyon 500 bin TL Nefes Kredisi anlamına gelirdi. Bu parayla da en az 100 esnafın derdine çare olabilirdiniz. Böyle ince hesaplar aklınıza gelmez öyle değil mi?

Neyse lafı uzatmayayım. TOBB camiasına Tevfik Fikret'in Han-ı Yağma şiiriyle cevap vereyim. Yiyin efendiler yiyin. Aksırıncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Ama unutmayın yedikleriniz size ait paralar değilse elbet bir yerinizden çıkar!