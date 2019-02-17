Komisyona tırpan geliyor

İş dünyasının kredide elini rahatlatacak düzenleme hazır. Bankaların ticari kredilerden aldığı, sayısı 2.400’ü bulan ücret ve komisyonlar 300’e indirilecek. Masrafa limit getirilecek

Ekonomi yönetimi, iş dünyasının kredi maliyetini aşağı çekmek için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Bankaların ticari kredi verirken reel sektörden faiz veya kâr payı dışında aldığı, sayıları 2.400'ü bulan ücret ve komisyonlar sınırlandırılacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ticari kredilerden 'masraf' adı altında alınan ücret ve komisyonlara çekidüzen verecek çalışmayı tamamladı. Bankaların kredi kullanım komisyonu, tahsis masrafı, taahhüt komisyonu, dosya masrafı, teslim masrafı, ipotek fekki, kredi erken kapatma ücreti, dosya masrafı, operasyon komisyon masrafı gibi çeşitli adlarla aldığı 2.400'ü bulan ücret ve komisyon kalemi 300'e indirilecek. 15 gün içinde BDDK'nın konuyla ilgili kararı devreye girecek.



KREDİ KARTI MODELİ!

Bankaların ticari kredilerden aldıkları komisyon adedi azaltıldıktan sonra limit getirilmesi de planlanıyor. Bu konuda yetki Merkez Bankası'nda… Bankanın kredi kartlarında en yüksek akdi ve gecikme faizi oranlarına getirdiği limit benzeri bir uygulamanın ticari kredilerdeki komisyonlarda da olabileceği belirtiliyor.



POS'A DA DÜZENLEME

Her bankanın ayrı ayrı aldığı POS komisyon oranlarına da yeni bir düzen getirilecek. Bankaların POS komisyon oranları yüzde 1.10'dan başlayıp 5'lere kadar çıkıyor. Ticari kredilerdeki masraf kalemleri dava açıldığında geri alınabiliyor. Ancak bu süreç hem uzun sürüyor hem de reel sektöre ekstra masraf anlamına geliyor.



5 YIL ÖNCE BİREYSELDE OLDU

BDDK, 2014'te tüketici kredilerinde faiz veya kâr payı dışında alınan ve sayısı 60'ı geçen her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine sınır getirmişti. Ücret ve komisyon kalemlerinin sayısı 20'ye düşürülmüştü. Bu kalemlere de çeşitli standartlar konulmuştu. Bankalar, o tarihten sonra, aralarında hesap işletim ücreti, havale ücreti, kredi kartları için yıllık üyelik ücretinin de bulunduğu toplam 20 kalem dışında kalan hizmetler için ücret talep edememişti.