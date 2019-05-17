Şu ülkeyi ateşe vermek isteyenlerin kalkışmaya çevirdiği Gezi olaylarını hatırlarsınız. Hani o dönemde Taksim Meydanı'nda durarak pasif direniş sergileyen adamlar vardı ya... Son günlerde iş dünyasının halini bu 'duran adam'lara benzetiyorum. Üstelik, çoğu da AK Parti döneminde koşmayı öğrenenler, 17 yılda kazançlarına bol sıfır ekleyenler, geçmişte Başkan'ın uçağı için sıraya girenler!

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Hep beraber ekonomide türbülanstan çıkmanın yolunu arayan filan yok.Bakıyorum, toplantılarda, sohbetlerde, fuarlarda, iş güç yerine herkes siyasi hesap içine girmiş durumda…Halbukidiyor. Onlar kafalarını stant dışına uzatıp müşteri çağırmaya bile uğraşmıyor. Kendi aralarında çaykahve muhabbeti yapıp, ekonomiyi eleştiriyor.diyor. Salonlarda binlerce işadamı ayağa kalkıp seferberliğe katıldığını ilan ediyor. "2 değil 10 kişiyi işe alırız" diye bağırıyor. Salondan çıkınca 'tık' yok.diyor. O yurtdışında ofis açma, ev alma, parayı kaçırma derdine düşüyor.Geçenlerde çok güvendiğim bir devlet yetkilisi yurtdışında işadamlarınınolduğunu söyledi. Bana rakam o zaman abartılı gelse de şimdi "Az bile söylemiş" diyorum.Hatta, ister 'duran adamlar' ister 'ikiyüzlü adamlar' deyin ekonomideki asıl tehlikenin bunlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü,