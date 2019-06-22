İlk günde bin başvuru

Enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen vatandaşın talebini öne çekecek, kamu bankaları öncülüğünde başlatılan cazip ev kredisine ilk günden vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Edinilen bilgilere göre, hafta başında kamuoyuna duyurulan Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne bine yakın başvuru oldu. Ziraat Bankası'nda başvuru sayısı 600'e ulaştı. Halkbank ve Vakıfbank'ta da yeni ürünle ilgili çok sayıda vatandaşın bilgi talebinde bulunduğu öğrenildi.

FAİZ DÜŞECEK TAKSİT İNECEK

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından çıkarılan yeni ürünle ev almak isteyenler enflasyona dayalı faiz ödüyor. Yıllık enflasyon oranının 12'ye bölünmesi suretiyle bulunan aylık rakama 0.19 marj ekleniyor. Şu anda enflasyon yüzde 18.71. Dolayısıyla, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nin aylık faizi yüzde 1.75'e geliyor. Ancak ekim ayına kadar enflasyonda düşüş bekleniyor. Hatta ekimde enflasyon yüzde 8'i görecek. Bu durumda, enflasyona endeksli konut kredisinin aylık faizi yüzde 0.85'e gerilemiş olacak. Böylece konut alanlar azalan taksitlerle ödeme imkânına kavuşacak. Tüketiciler, isterlerse sabit faizli krediye dönüş de yapılabilecek. Ayrıca, erken kapatma cezası ödenmeyecek.

AVANTAJLI KREDİ

Yeni kredi paketi tüketici lehine birçok avantaj içeriyor. 3, 6 ya da 12 aylık dönemlerde kredi faizleri güncellenebiliyor. Enflasyonun düşmesi durumunda kredi faizleri de iniyor. Sabit faizli konut kredisi paketlerinde olduğu gibi erken kapatma cezası olmadan krediyi dilediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. İsteyenler diledikleri anda enflasyona endeksli bu krediyi sabit faizli konut kredisine çevirebiliyor.

120 AYA KADAR VADE

Faiz oranı TÜFE ile bankanın belirleyeceği marj oranının toplamından oluşacak.

Kredi faiz oranı dönemsel olarak güncellenecek.

Satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek.

120 aya kadar vade belirlenebilecek.

Erken kapama/ ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacak.

Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli krediye geçiş yapabilecek