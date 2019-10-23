Malumunuz, küresel açıdan belirsizlikle dolu, Suriye'deki risklerin tavan yaptığı, Türkiye ekonomisinin kur ve faiz üzerinden doğrudan hedef alındığı bir yıl yaşadık.

Ama hani derler ya, her kriz bir fırsattır.

Bana sorarsanız, sürecin sonu bu meşhur sözdeki gibi oluyor.

Zira, bu finansal saldırılar sayesinde ekonomideki eksikler tespit edildi. Geçmişte ardına kadar açık bırakılan kapılar kapatıldı. Ülkenin milli parasıyla oynamaya kalkanlara iyi bir ders verildi. TL'nin değerini ve faizini kendi belirleyen ülke idealine bir adım daha yaklaşıldı.

Bundan sonra ekonomiye yönelik operasyonlardan etkilenmeyecek güçlü bir finansal altyapı kurgulandı. Terzi usulü ekonominin her alanına sirayet edecek kararlar alındı.

Bugüne kadar ihmal edilen ya da hep lafta kalan milli ekonomiye geçiş için ilk kez bu kadar gözle görünür tedbirler gündeme geldi.

Şimdi sıra finansal istikrar getiren bu değişimi Anadolu'ya anlatmaya, onların yaşadığı sıkıntıları dinleyip, çözüm üretmeye geldi.

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Evet...Anadolu'yukarış karış dolaşarak sanayici, esnafve KOBİ'ler dinlenecek. Albayrak'akamu bankalarının üst yönetimleri veekonomi bürokrasisi de eşlik edecek. 81ilin tamamını kapsayacak bir programüzerinde çalışılıyor.Eksik-aksak yönler varsadüzeltilmesi için adımlar atılacak.Bir taraftan sorunlar çözülecek, diğer taraftan strateji şekillendirilecek.2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda hedeflenen yüksek büyüme ve güçlü istihdama giden yolda iş dünyasının üzerine düşen sorumluluklar da hatırlatılacak.

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Biliyorsunuz, benzer toplantılar yılbaşından önce de yapılmıştı.adı verilen program kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep, Trabzon, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya gibi illere gitmişti.