Yanılmıyorsam temmuz ayıydı. 1 yıldır her ekonomik, siyasi ve diplomatik gelişmede çıkıp apar topar kur tahmininde bulunan, felaket satarak vatandaşları korkutup dolarizasyonu artırmaya çalışan, objektif ekonomik analizle siyasi bakış açısını birbirine karıştıran ekonomist, gazeteci ve akademisyenlerin fena ters köşe olduğunu yazdım.

Hiçbir tahmini tutmayan bu kesimin finansal piyasalarda istikrar sağlandıktan sonra ortadan kaybolduğunu dile getirdim. Kendilerine de 'yalancı çobanlar' yakıştırmasını yaptım.

Peki bu arkadaşlar ve ROTA'syona uğrayan türevlerinin finansal piyasalarda sağlanan istikrardan sonra yüzü kızardı mı?

Hayır…

Üstelik, her gün çıkıp ekonomiye, Türk Lirası'na, finansal göstergelere ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgiler sallamaları da yanlarına kâr kaldı.

Evet, aynen öyle oldu.

Çünkü, Türkiye'deki kanunlarda bu ve benzer iftiralarla ilgili bir düzenleme tanımı yok. Ulusal ekonominin genel yapısına, Türk Lirası'na, makroekonomik büyüklüklere ve finansal göstergelere ilişkin yalan haber yapsanız da söylenti çıkarsanız da yorum yapsanız da rapor yazsanız da ceza alamıyorsunuz.

Diyebilirsiniz ki, 6362 Sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu'nun 'piyasa dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesi var. Fakat o madde sadece belirli sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini ve yatırımcıların kararlarını doğrudan etkileyecek haber, yorum ve söylentileri kapsıyor.

Ancak… Şu günlerde konuyla ilgili bir düzenleme hazırlığı yapıldığını biliyorum.

Bana kalırsa, bunun iki yolu var: Ya Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'na bir madde ekleyeceksiniz, ya da Türk Ceza Kanunu'nun 'fiyatları etkileme' başlıklı 237'nci maddesine bir ek yapacaksınız.

Gelelim nasıl bir düzenleme yapılacağına… Bildiğim kadarıyla, ekonominin genel yapısı, milli para, finansal göstergelere ilişkin olarak, bunların fiyat, değer veya seviyeleri üzerinde önemli ölçüde etki doğurabilecek yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, bu suretle menfaat elde edenlerin, 6 aydan iki yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlı para cezasıyla cezalandırılması gündemde…

Velhasıl, artık öyle bol keseden sallamak yok beyler!