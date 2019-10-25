Türkiye'de vergi sisteminin adil olmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi çok kazanandan çok, az kazanandan daha az verginin alınacağı adaletli bir sistem kurgulanmaya çalışılıyor. Daha etkin ve anlaşılır bir yapı kurulması hedefleniyor. Vergiye gönüllü uyumun artırılması amaçlanıyor.
Bugüne kadar hep şikâyet edilen, toplumun büyük kesiminin tepkisini çeken alanlarla ilgili düzenlemeler de getiriliyor.
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Nedir bunlar derseniz?
Geliri 500 bin TL'yi geçen, milyon liralık evde oturan zenginler daha fazla vergi ödeyecek
. Diğer ülkelerde sporculardan yüzde 35-60 arasında vergi alınırken, Türkiye'de milyon dolarlık transfer ücretlerine rağmen asgari ücretli kadar gelir vergisine tabi tutulan sporcular ellerini ceplerine atmak zorunda kalacak
. Bugüne kadar Türkiye'de faaliyet gösterip bir kuruş para ödemeyen teknoloji şirketleri de Maliye'nin yolunu öğrenecek. Vergide çok da hak etmeyene verilen istisnalar azaltılacak. İstisnalar gerçek hak sahipleri için geçerli olacak.
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Ama her meselede olduğu gibi yine bir güruh "Vayy efendim" diye bağrışmaya başladı.
İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz?
Muhalifler, vergi düzenlemelerini 'patronlar kollanıyor, vatandaş kandırılıyor' diye kamuoyuna lanse etmeye çalışıyor. Patronlara bakıyorsunuz düzenlemelere itiraz edip, ağlıyor.
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!
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Ben en çok, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
'un 45 maddelik
paketi açıklamasından
sonra patronlardan art arda
gelen açıklamalara takıldım.
Niye takıldığımı yazının sonunda anlatacağım.
İlk açıklamayı yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç...
Bir taraftan verginin tabana yayılmasının iyi olduğunu söylüyor, diğer taraftan üst gelir grubuna yüksek vergiyle ilgili serzenişte bulunuyor. Döviz mevduatlarına verginin artırılmasına da itirazı var! "Paralar yurtdışına kaçar" filan yapıyor.
İTO böyle der, TÜSİAD durur mu!
Ne diyor?
Yüksek gelir elde edenlerden çok vergi alacak maddeleri çok da aceleye getirmeseniz... İş dünyasının da görüşlerini alsanız...
Dijital hizmetler vergisi, değerli konut vergisi ve konaklama vergisi ekonomiye yük getiriyor... Bu konularda tekrar istişare mekanizmaları oluştursanız...
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Açıklamaları okudukça hayret edersiniz...
Yahu, tamam... Vergi verip, istihdam sağlıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz filan da... Bankalara olan borçlarınız teker teker yapılandırılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu primleriniz ötelenirken ya da indirilirken, vergileriniz affedilirken iyiydi de şimdi faizden, dövizden kazandığınız paralar veyahut Boğaz'da oturduğunuz milyon dolarlık yalılarınız için yüksek vergi ödeyeceksiniz diye mi telaşlandınız?
Yoksa büyük kısmının sizin olduğunu bildiğimiz 194.3 milyar dolara çıkan Döviz Tevdiat Hesapları'ndan alınacak binde 2'lik vergi için mi ağlıyorsunuz?
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Hayırdır beyler!
Okuyucular yanlış anlamasın...
Ne komünistim, ne servet düşmanıyım. Sadece hakkaniyetten yanayım.
Bu yüzden vergide adaleti getirecek yeni sisteme itiraz edenlere de biraz edep, biraz vicdan yahu diyorum...