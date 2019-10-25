Türkiye'de vergi sisteminin adil olmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi çok kazanandan çok, az kazanandan daha az verginin alınacağı adaletli bir sistem kurgulanmaya çalışılıyor. Daha etkin ve anlaşılır bir yapı kurulması hedefleniyor. Vergiye gönüllü uyumun artırılması amaçlanıyor.

Bugüne kadar hep şikâyet edilen, toplumun büyük kesiminin tepkisini çeken alanlarla ilgili düzenlemeler de getiriliyor.

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Nedir bunlar derseniz?. Diğer ülkelerde sporculardan yüzde 35-60 arasında vergi alınırken,. Bugüne kadar Türkiye'de faaliyet gösterip bir kuruş para ödemeyen teknoloji şirketleri de Maliye'nin yolunu öğrenecek.

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Ama her meselede olduğu gibi yine bir güruh "Vayy efendim" diye bağrışmaya başladı.İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz?Muhalifler, vergi düzenlemelerini 'patronlar kollanıyor, vatandaş kandırılıyor' diye kamuoyuna lanse etmeye çalışıyor. Patronlara bakıyorsunuz düzenlemelere itiraz edip, ağlıyor.Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!

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Ben en çok,'un 45 maddelikpaketi açıklamasındansonra patronlardan art ardagelen açıklamalara takıldım.Niye takıldığımı yazının sonunda anlatacağım.İlk açıklamayı yapanBir taraftan verginin tabana yayılmasının iyi olduğunu söylüyor, diğer taraftan üst gelir grubuna yüksek vergiyle ilgili serzenişte bulunuyor.İTO böyle der,Ne diyor?Dijital hizmetler vergisi, değerli konut vergisi ve konaklama vergisi ekonomiye yük getiriyor... Bu konularda tekrar istişare mekanizmaları oluştursanız...

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Açıklamaları okudukça hayret edersiniz...Yahu, tamam... Vergi verip, istihdam sağlıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz filan da...Yoksa büyük kısmının sizin olduğunu bildiğimiz 194.3 milyar dolara çıkan Döviz Tevdiat Hesapları'ndan alınacak binde 2'lik vergi için mi ağlıyorsunuz?

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Okuyucular yanlış anlamasın...