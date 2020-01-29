Kaç gündür içim yanıyor. Dilek apartmanının önünde yakınlarından, arkadaşlarından haber almak için bekleyenlerin fotoğrafı kalbimi dağlıyor. Ayken apartmanında enkaz üzerindeki arama kurtarma ekiplerinin "sesimi duyan var mı" anonsları kulağımda çınlıyor. Mavigöl apartmanının molozlarının altından sağ olarak çıkarılanların yüzündeki ifade gözümün önünden gitmiyor.

Ama bakıyorum, millete... Depremi fırsata çevirmenin derdindeler. Kimi sıcak koltuğunda oturup, klavye başında sallıyor. Kimi yalan, yanlış görüntüler servis ediyor. Kimi ölüler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. O arada CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ekranda beliriyor. İktidara açık çağrıda bulunup, "Gelin aktif fay hatlarında ve hassas deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirmek için 5 yıl seferberlik ilan edelim" diyor. Tam "Ohh be işte, aklın yolu birdir, canı gönülden alkışlıyorum" diyeceğim, hafızam izin vermiyor.

Niye mi?

Yahu, 2012'de 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun çıkar çıkmaz iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi'ne koşan CHP değil miydi?

Yahu, Bakırköy'de kentsel dönüşüm için riskli binalarını boşaltan, müteahhitlerle anlaşarak evini yıktıran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kira yardımı alan Bakırköylüler'i yapı ruhsatı vermeyerek mağdur eden CHP'li Bakırköy Belediyesi değil miydi?

Yahu, Karabağlar'da Cennet Ceşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem ve Umut Mahalleleri'ni kapsayan 9.785 binanın bulunduğu alanda yapılacak kentsel dönüşüm planlarının iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine matbu dilekçelerle imza toplayıp, rant peşinde koşan CHP'li meclis üyeleri değil miydi?

Yahu, Bayrampaşa Sağmalcılar'daki kentsel dönüşüm planını Şehir Plancıları Odası'yla kol kola girerek iptal ettirmeye çalışan CHP'li meclis üyeleri değil miydi?

Yahu, Etiler'de, Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm adı altında müteahhitlere yeni rant yaratanlar CHP'li belediyeler değil miydi?

Yahu, Bağcılar'da riskli alan ilan edilen mahallelerdeki kentsel dönüşüm imar planlarını iptal ettirmek için dava açan CHP'li meclis üyeleri değil miydi?

Yahu, kentsel dönüşümü protesto etmeye kalkınca kafası yarılan vekil CHP'li değil miydi?

Liste böyle uzar gider...

Bunları düşününce, Faik Bey'in sözleri daha doğrusu CHP'nin tavrı ne kadar samimi sizce?

Haa, seferberlik konusunda dürüstlerse, benim de onlara bir çağrım var.

Gelin, belediyeleriniz bu işi kazanç kapısı görmekten vazgeçsin. İllerde, ilçelerde müteahhit seçiminde vatandaşın mağduriyetini önlemek için canla başla çalışsın. Halkı 'sizi yerinizden sürmeyeceğiz' diyerek depreme dayanıksız binalarda yaşamaya zorlamak yerine dönüşüme ikna etsin. Bütün dönüşüm projelerini mahkemeye götüren mimar odalarına iki çift laf edin.

Haa, kentsel dönüşüme muhalefet mi yapmak istiyorsunuz? İktidarı ada bazlı dönüşüme zorlayın. Açıklanan eylem planlarının takipçisi olun. Kentsel dönüşümün vatandaşın inisiyatifine bırakılmayacak kadar hayati olduğunu kafalarına kafalarına vurun.

İşte o zaman sizi alkışlarım!