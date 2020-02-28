SHGM: Limitleri zorladılar

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Pegasus ile ilgili inceleme başlattı. SHGM Genel Müdürü Bahri Kesici, şirketin limitleri zorladığını söyledi

Pegasus Havayolları'nın uçuş emniyeti ve yolcu güvenliğini göz ardı eden uygulamalarına ilişkin iddialar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü (SHGM) harekete geçirdi. Üst üste pistten çıkan uçaklarıyla gündeme gelen şirketle ilgili inceleme başlatıldı. SHGM Genel Müdürü Bahri Kesici, şirketin sivil havacılık limitlerini sonuna kadar zorladığını belirterek, "Limitte devam edince bir yerde zincir kopuyor. Pilotlar üzerinde iş baskısı olduğu konusunda duruyoruz. Şirketin ekonomik nedenlerle çalışanlara baskı yapıp yapmadığını inceliyoruz. İniş-kalkış arasındaki sürelerin kısa olmasının pilotlar ve kabin ekipleri üzerinde psikolojik baskı yaratıp yaratmadığına bakıyoruz" dedi.



PAS GEÇENDEN RAPOR İSTEMİŞLER

Genel Müdür Kesici, Pegasus'un pilotlardan pistten pas geçmesine ilişkin rapor istediğini belirterek, "Uçak inişinde pas geçen kaptan pilotlardan rapor isteniyormuş. Raporlar şirkete gönderildiğinde hangi pilotun pisti pas geçip geçmediği anlaşılıyormuş. Çalışanlar üzerinde kâr baskısı var. Bunu en son Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kazadan bir süre önce kaldırdıklarını söylüyorlar. Gönüllülük esasına çevirdiklerini belirtiliyorlar. Bu rapor nedeniyle psikolojik bir baskı yaşanıp yaşanmadığına da bakıyoruz" diye konuştu.







Pegasus ile ilgili son kazalardan sonra tolere edilebilecek bir nokta kalmadığını söyleyen Kesici, "Low cost uçan havayolları maliyetleri düşürmek için hareket eder. Ancak maliyetleri düşünürken uçuş emniyeti ve yolcu güvenliğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Tedbir alınması gerektiğini şirkete söyledik" dedi. Son yaşanan kazada SHGM'nin eksikleri veya yanlışları olup olmadığına ilişkin kendi içlerinde de değerlendirme yaptıklarını belirten Kesici, Sabiha Gökçen'de kara kutudan çıkacak sonucu beklediklerini vurguladı.



ARIZA KAYDINI PİLOT GİRMEZSE...

SHGM olarak şirketlerden gelen gönüllü raporlamaları da incelettiklerini söyleyen Kesici, "Uçakta arızalar iki türlüdür. Ya giderilmesi gerekir, ya da ölümcül bir etki yoksa uçak uçurulabilir. Bir arıza tespit edildiğinde pilot bunu kayda girmeyebilir mi? Olabilir... Zaman ve para kaybı olacağını düşünüp 'gittiğim meydanda bakılır' diyebilir. Meydandaki teknik ekip bunu yazıyorsa siz sürekli onların yanında adam bekletmiyorsunuz" dedi. Sivil havacılıkla ilgili her iddiayı ciddiye aldıklarını söyleyen Kesici, şöyle konuştu: "Yolcuların emniyeti bizim için ilk sırada..." -BİTTİ-