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DİLEK GÜNGÖR
06 Mayıs 2020, Çarşamba DİLEK GÜNGÖR

Benim başım kel mi?

Günlerdir rezerv meselesiyle ilgili organize bir biçimde nasıl saldırıyorlar, kafaları bulandırmaya çabalıyorlar, milleti ikna etmek için kendilerini parçalıyorlar. Görüyorsunuz değil mi?
Bunları okuyunca dersiniz ki, "Merkez Bankası batmış, üzerine bir toprak atılmadığı kalmış!"
Kağıt üzerinde hesaplamalar yapıp algıyı yönetmeye çalışmaları yeni değil tabi ki... 2019'da da 2018'de de benzer şeyleri yazıp, çizdiler. Açın arşivleri bakın aynı cümleleri kullandılar: "Eyvah! Merkez'de altın hariç rezervi tükenecek. Swap yoluyla alınan emanetler geri verilecek."

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Söylediklerinin pratikte hiçbir karşılığı olmadığını kendileri de biliyorlar.
Tutup da "Merkez'in şu kadar döviz rezervi var, bu kadarı swapla geldi" demek ne kadar doğru? Swap bir döviz yaratma biçimi değil mi? Kendi dövizi ya da başkasının dövizi ne fark eder?
attığı adımların maliyetini üstlenir, dövizsiz kalmaz.
Bütün bunları sözüm ona hesaba kitaba dayandırıyorlar ya...
Benim başım kel mi?
Bir hesapta benden gelsin.
Şu anda Türkiye'nin kısa vadeli borcu ana para+faiz 168.5 milyar dolar. brüt rezervi 88 milyar dolar, bankalar brüt rezervi 35 milyar dolar. Yani toplam kullanılabilir rezerv 123 milyar dolar. Diyelim ki, Hazine borçlarını çevirmekte zorlandı. İç borç çevirme oranı yüzde 60'a indi. (Şöyle söyleyeyim, bu en kötü senaryo. 2009 krizinde bile bu oran yüzde 68'ler civarındaydı)

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Ne olur?
O zaman borcun yüzde 40'ını kasadan ödemek durumunda kalırız.
Bu da 67.4 milyar dolar eder.
Eee, 123 milyar dolar kullanılabilir rezervden bunu düşün. Geriye bile kasada 55.6 milyar dolar para kalır.
Velhasıl, lafı eğip bükmeye gerek yok.
Siz öyle alarm butonuna sürekli basıp, mutfakta yangın çıkarmak için uğraşanlara bakmayın. Bana kalırsa, onların derdi swap, rezerv, ödeme falan değil.
Bu haberlerin pompalanmasının tek bir sebebi var: Türkiye'ye IMF yolunu açtırmak...

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