Kasada 5 milyarı var

Koza Holding’in devralındığı tarihten bu yana kasasındaki nakdin yüzde 194 artarak 5 milyar lirayı geçtiğini belirten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın’ın da 11 tonla üretim rekoru kırdığını söyledi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, madencilik, turizm, gıda ve enerji alanında faaliyet gösteren, aktif büyüklüğü 10 milyar TL'ye, özkaynakları 9 milyara yaklaşan Koza Holding'in kasasında 5 milyar TL nakdi olduğunu söyledi. Gülal, "Devraldığımızda şirketin nakdi 1.7 milyar TL'ydi. 2019 sonu itibarıyla yüzde 194 artarak 5 milyar TL'yi geçti. Fon bünyesindeki şirketleri ülkemize kazandırmak için çalışıyoruz. Bu şirketlere milli servet olarak bakıyoruz. Büyütüp, geliştirme hedefindeyiz. Hem vergi veriyor hem de kayıt dışı engellendiği için kâr edip, büyüyor" dedi.



VERGİ VERDİ, BORÇ ÖDEDİ

Koza Altın'ın Kayseri Himmetdede altın madeninde incelemelerde bulunan Gülal, sadece şirketleri büyütmediklerini aynı zamanda geçmiş vergi borçlarını da kapattıklarını belirterek, "Koza Altın'da 129 milyon TL vergi borcu kesildi, onu ödedik. Devlete şirketin toplam vergi ödemesi ise 2019'da 664.2 milyon TL oldu. Dolaylı vergilerle bu rakam 691.2 milyon TL'ye çıktı. 2018'de Kurumlar Vergisi sıralamasında 20'nci sıradaydık. Bu yıl ilk 15'e gireriz. Birçok bankayı geçtik" mesajı verdi. İzmir-Çukuralan, İzmir-Bergama, Eskişehir-Kaymaz, Kayseri- Himmetdede ve Gümüşhane-Mastra'da aktif altın üretimi yapan Koza Altın bünyesinde Türkiye genelinde 104 işletme ve 122 arama ruhsatı olduğunu anlatan Gülal, "Ruhsatlarla ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Ülke ekonomisine katkımızı artıracağız" dedi.



11 TON ALTIN ÜRETİYOR

FETÖ'den devralındıktan sonra altın üretiminin de arttığını anlatan Gülal, şöyle konuştu: "Devraldığımızda 8.4 ton altın üretiliyordu. Ondan sonra ruhsatlar iptal edildi, 2018'den sonra tekrar aldık. 2019'da 11 ton altın ürettik. Türkiye'de 2019'da toplam altın üretimi 38 tondu. Bunun 11 tonunu biz üretmiş olduk. Bu rakam Koza Altın tarafından gerçekleştirilen en yüksek üretim tutarıdır. Yani Türkiye'de gerçekleştirilen altın üretiminin 3'te birini Koza Altın yapıyor."



MÜSADERE KESİNLEŞİNCE HAZİNE'YE GEÇER

TMSF Başkanı Gülal, FETÖ firarisi Akın İpek'in Londra'da açtığı tahkim davasının devam ettiğini belirterek, "Koza Grubu'yla ilgili müsadere kararı çıktı. Karar, İstinaf Mahkemesi'nde. Erciyes Anadolu'da da müsadereye kabul edilmeyen malların da müsadere edilmesine ilişkin Yargıtay kararı çıktı. Koza Grubu'nda müsadere kararı kesinleştikten sonra burası Hazine'ye devredilir. Varlık Fonu madencilik holdingi kuruyor. Oraya da devredilebilir" dedi.



İSTİHDAMI KATLADI

KOZA Holding CEO'su İsmet Demir de holdingin finansal yapısıyla ilgili bilgi verdi. TMSF'ye devirden önce holdingde çalışan sayısının 1.754 olduğunu anlatan Demir, "Bugün sayı 2.436 kişiye çıktı" dedi. Holdingin net kârının devir tarihinden sonra yüzde 234 oranında artarak 1.7 milyar TL'ye çıktığını anlatan Demir, borsadaki şirketlerin performansıyla ilgili de bilgi verdi. Demir, Koza Altın'ın TMSF'ye devrin ardından hisse değerinin haziran ayı başı itibarıyla yüzde 333, Koza Madencilik'in yüzde 604, İpek Enerji'nin de yüzde 781 arttığını anlattı.



2020'DE 2019'U YAKALARIZ

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, fon bünyesindeki Erciyes Anadolu Holding'in ilk çeyrek sonuçlarını da açıkladı. Holdingin pandemi olmasaydı yüzde 32-33 büyüyeceğini anlatan Gülal, "2020 sonunda 2019 rakamlarını yakalarız" dedi. Gülal, yılın ilk çeyreğinde Erciyes Anadolu Holding'in cirosunun 3 milyar TL'yi geçtiğini belirterek, "2018'in ilk çeyreğine göre büyüme yüzde 6.5 oldu. Net kârı 304 milyon TL, ihracatı da 90 milyon dolar oldu" dedi. TMSF Başkanı Gülal, ilk çeyrekte holdingin ödediği verginin 195 milyon TL'yi geçtiğini vurguladı.



TAŞINMA İDDİASINA 'TAŞ YERİNDE AĞIRDIR' MESAJI

Erciyes Anadolu Holding'in 2019 ilk çeyrekte toplam yatırımının 40 milyon TL olduğunu, bu yıl rakamın 100 milyon TL'ye çıktığını anlatan Gülal, ilk çeyrekte 142 kişiye daha istihdam sağladıklarını vurguladı. Gülal, mağaza sayısını da artırarak 1.505 adede çıkardıklarını kaydetti. Şirketi devraldıkları günden bu yana hem büyüttüklerini hem de kredi borçlarını ödediklerini vurgulayan Gülal, "TMSF devraldığında banka kredileri 383, mevduatı ise 159 milyon dolardı. Holdingin banka kredileri 83 milyon dolara indi. Mevduat da 260 milyon dolara çıktı" dedi. Gülal, İstanbul'a taşınma iddialarına da noktayı koydu. "Taş yerinde ağırdır" diyen Gülal, holdingin taşınmasının söz konusu olmadığı mesajını verdi.



DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

ERCİYES Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de dünyada bir ilki gerçekleştiren Boyteks'in koronavirüs salgını sonrasında ürettiği kumaşla ilgili bilgi verdi. Boyteks'in kumaşına Alman test merkezinin onay verdiğini hatırlatan Ertekin, "Üretim başladı, dünyada bir ilki gerçekleştirdik" dedi.