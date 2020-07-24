FETÖ’cülerin kaynağı kurutuluyor

MASAK, 63 firari FETÖ üyesinin emekli maaşı ve ikramiyesine el koydu. Emniyet’in listesindeki 340 kişiyle ilgili de SGK, Dışişleri ve OYAK’a yazı yazıldı. Devletten para alınmasının önüne geçildi

Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele kapsamında bir taraftan kolluk kuvvetleri operasyonlar düzenlerken diğer taraftan firari örgüt mensuplarının para kaynakları da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kurutulmaya devam ediliyor. MASAK Başkanı Hayrettin Kurt, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün listelerinde yer alan firari 340 örgüt mensubuyla ilgili derinlemesine analiz yaptıklarını belirterek, "FETÖ'nün finansal yapısına ilişkin mücadele etkin bir şekilde sürdürülürken, terör örgütü üyelerinin finansal sistemdeki izleri de çok yakın takip ediliyor. 63 kişinin finansal işlemleri hakkında erteleme kararı verilerek bu kişilere yapılan kamu ödemelerinin (emekli maaşı ve ikramiyesi) kullanılmasının önüne geçildi" dedi.



340 KİŞİ İNCELENDİ, YAZI YAZILDI

Kurt'un verdiği bilgiye göre, FETÖ/PDY kapsamında haklarında arama kararı bulunan firari örgüt üyelerine ilişkin MASAK'ın yürüttüğü çalışmalar sonucunda 211 tanesi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan gri listede, 48'i turuncu listede, 17'si yeşil listede, 23'ü mavi listede, 41'i kırmızı listede yer alan toplam 340 kişiye ilişkin bilgiler istihbarat birimlerine verildi. Kurt, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve OYAK'a yazılar gönderdiklerini, bu kişilerin kendileri yada vekalet verdikleri şahıslar üzerinden emeklilik maaşı ve ikramiyesinde bulunulması durumunda işlem yapılmaması ve MASAK'a bilgi verilmesi konusunda uyarılarda bulunduklarını belirtti.



İMAMIN SAĞ KOLU DA VAR

LISTELER üzerinden detaylı bir analiz çalışması yapıldığını belirten Kurt, "İlgili mevzuat kapsamında kamudan ödeme aldığı tespit edilen ve aralarında Coşgun Çakar (eski EGM İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı), Mehmet Mükerrem Arı (Darbe girişimi sırasında NATO görevinde bulunan kurmay albay), Sadık Gök (Eski Abuja askeri ataşesi kurmay albay) Orhan Keskin (Mısır imamı), Halil Hardal (Moritanya imamı) Süleyman Gülez (örgütün kasası Mustafa Özcan'ın sağ kolu ve ana muhasebecisi) gibi FETÖ'nün önde gelen isimlerinin de bulunduğu 63 kişinin finansal işlemleri hakkında erteleme kararı verilerek bu kişilere yapılan kamu ödemelerinin (emekli maaşı/ ikramiyesi) kullanılmasının önüne geçildi. İşlemlerin ertelenmesi kararına ilişkin bilgiler 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 248'inci maddesinde düzenlenen 'zorlama amaçlı el koyma ve teminat belgesi' başlıklı hükmün uygulanmasına yönelik değerlendirme yapılmak üzere ilgili şahıslar hakkında arama kararı veren adli makamlarla paylaşıldı" dedi. Kurt, FETÖ kapsamında haklarında arama kararı bulunan firari örgüt üyelerine kamu kaynaklı ödemelerin yapılamaması ve bu ödemelerin kulanılmasının önlenmesi konusundaki çalışmaları sürdürdüklerini de bildirdi.