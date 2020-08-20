Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 3 yıl önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çizdiği "Hedef Enerjide Tam Bağımsızlık" parolasıyla başlanan politikalar yavaş yavaş meyvelerini veriyor.

Farkındaysanız adım adım milli enerjinin taşları döşeniyor.

İşte dün Ankara'da Kalyon Holding'in kurduğu entegre güneş paneli fabrikası ve Konya Karapınar'daki güneş santrali bu vizyonla ortaya çıkan önemli bir yatırım... Dünyanın ilk entegre tesisi olan güneş paneli fabrikası Çin'den başka yerde üretilmeyen ingot'u da üretecek. Sadece bu yolla yılda 100-150 milyon dolarlık ülke kaynağı heba olmayacak. Fabrika bir yatırımdan öte teknoloji üssü gibi... 100 kişilik Ar-Ge ordusuyla enerji teknolojileri alanında da söz sahibi olmaya aday...

Bu işe kafa yoran, emek veren herkese teşekkür etmek gerek.

Enerjide yerlileştirme politikaları sadece dışa bağımlılığı azaltıp, ithalatı önlemeyecek elbette...

Gelecek güzel haberleri de düşünürseniz, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık yolunda epey mesafe alacağımızı görürsünüz.