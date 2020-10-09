Diyorlar ki, borsayla neden bu kadar ilgilisin? Yoksa hisse senedi mi alıp-satıyorsun? Yahu, farkında değil misiniz? Son dönemde yerli yatırımcının borsaya olan akınının… Yılbaşından bu yana 556 bin yatırımcı geldi. Ailelerini de hesaba katın, milyonlarca kişi var. Özellikle parasını faiz ve dövize yatırmak istemeyenler hisse senedi alıyor. Bu kişilerin mağdur olmaması için uyarılarda bulunmak sadece Borsa İstanbul ya da Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görevi değil… Aynı zamanda gazetecinin de kamu görevi…

Malum, son dönemde çok önemli düzenlemeler devreye alındı. Pazarda öngörülebilirliğin artırılmasından sosyal medyadaki yanlış yönlendirmelerin önünün kesilmesine hatta sorumluların bulunup cezalandırılmasına kadar… İki kurum da manipülasyonun önüne geçmek için var gücüyle çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla, şirketler de şimdi bu kervana katılmış durumda…

Dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na geçilen bir açıklama dikkatimi çekti. Açıklama hisseleri son 1 yılda yüzde 200'e yakın artan Diriteks-Diriliş Tekstil ve Sanayi Ticaret'ten geliyor.

Aynen şöyle diyor: "Şirketimiz hisseleri üzerindeki fiyat hareketleri, bazı sosyal medyada kişisel hesaplarda aleni yalan yanlış yanıltıcı yapılan ifadelerle, dayanıksız söylemlerle algı manipülasyonu yaratarak menfaat oluşturma amacı gütmektedir. Dirit Hisse adlı Telegram grubu oluşturarak bu manipülasyonu organize ettikleri anlaşılmaktadır. Şirketimiz hisseler üzerinde bu tür manipülasyon hareketlerini kesinlikle tasvip etmemektedir. Bu kasıtlı bilgi kirliliği yapan hesaplarla ilgili soruşturma inceleme talep edilecektir." Bu açıklamadan sonra şirketin hisseleri yüzde 10 düştü.

Ama olsun. Bana göre, iyi bir davranış gösterdi. Keşke piyasa değeri BİST 30'daki kallavi şirketlerle yarışan, çalışan sayısı 15'i geçmeyen, portföyünde oteli, filosunda kiralanacak arabası olmamasına rağmen hisseleri tavan tavan giden şirketler de böyle hassas davransa…

Kim mi?

İsim isim yazarsam belki yanlış anlaşılır.

Fakat açıp bilançolarına bakın. Misal, şirketin aktif büyüklüğü 6.4 milyon TL, cirosu 1.8 milyon TL. Çalışan sayısı 30. Piyasa değeri 750 milyonu geçmiş! Hisseleri son 1 yılda yüzde 2 binden fazla yükselen bir başkasının piyasa değeri 74 milyara ulaşmış. Diğeri 6 çalışanı, 58.2 milyon aktifiyle 540 milyon TL piyasa değerine çıkmış… Öbürünün bir yılda yüzde 3.171 yükselen hisseleriyle piyasa değeri 1.9 milyar TL'ye ulaşmış. Aktifi 181 milyon TL, cirosu 78 milyon lira.

Anlayacağınız tuhaf!

Velhasıl, buradan o şirketlere sesleniyorum. Gelin şirketinizin hisselerinde böyle manipülatif girişimler tespit ediyorsanız, susup kenarda beklemeyin. Buna alet olursanız vebal alırsınız…