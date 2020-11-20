Merkez Bankası dünkü kararla bu kez piyasayı ters köşe yapmadı, bilakis beklentilerini tamamen karşıladı. Kararın en önemli tarafı ise para politikasında sadeleştirme oldu. Malum, aslında paranın maliyeti bir süredir belli bir yere gelmişti. Bankalar Merkez'den yüzde 14-15 faizle para alıyordu. Dolayısıyla politika faizi kağıt üzerinde kalıyordu. Velhasıl, Merkez, piyasanın arkasından geliyordu. Şimdi politika faizini fiili faizin de üzerine çıkararak piyasanın önünden gideceği mesajını vermiş oldu.

***

Bana kalırsa,Esasında para politikasında başlayan yeni dönemi,'ın vurguladığı ekonomi ve hukuk alanında yapılması beklenen reformlar için önemli bir zaman kazanma olarak da yorumlamak gerekir.Zira,Bu kararla piyasaöngörülebilir para politikasınaikna oldu. Ama bundansonra sürdürülebilir iktisat politikalarınabakmak isteyecektir.Üstelik, faizlerin artmasıkısa vadede finansal piyasalardaiyileşmeyi sağlar.

***