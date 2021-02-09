Firari FETÖ’cüye şirket kıyağı engellendi

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün finans imamı Ali Çelik'in iki şirketinden kayyumu kaldırmıştı. Şirketlerin, ağır müebbetle yargılanan FETÖ'cüye iadesinin yolunu açan bu gelişmeyi SABAH dün manşetten duyurdu. SABAH'ın haberi üzerine TMSF harekete geçerek karara itiraz etti. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu. Şirketlerde TMSF kayyumluğu devam edecek

SABAH'ın gündeme getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans imamı, Bank Asya'yı boşaltma operasyonunun mimarı, FETÖ çatı davasının firari sanığı Ali Çelik'in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal kararda geri adım atıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumlarının itirazı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasını dikkate alan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin skandal kararını bozdu. 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla, aralarında Ali Çelik'e ait olan iki şirket ile Kaynak Holding'le bağlantılı üç firmada TMSF kayyumluğu devam edecek.



YASAYA AYKIRI

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, müflis Bank Asya'nın hissedarı olan, Samanyolu TV'de yöneticilik yapan Ali Çelik hakkında FETÖ yargılamalarının devam ettiğine dikkat çekilirken, Elis Gayrimenkul A.Ş. ve Azim Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin hisselerinin tamamının silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan mahkum edilen Keleş kardeşlere ait olduğunun altı çizildi. Kayyumluk kararının kaldırılmasının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi. Ali Çelik'e ait olan Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi ve Kaynak Holding'le bağlantılı Azim Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Elis Gayrimenkul Sanayi A.Ş. ile Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketi'nde kayyumluğun kaldırılmasına ilişkin karar bozuldu. Kararla, bu şirketlerde TMSF kayyumluğu devam edecek. 60 milyon TL'lik şirketlerin yeniden FETÖ finansmanında kullanılmasının da önüne geçildi.



SABAH YAZDI, MAHKEME KARARI KALDIRDI

SABAH, dün "Firari FETÖ'cüye şirket kıyağı" başlıklı haberiyle İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını gündeme getirmişti. Mahkeme, yüzde 99.94 hissesi FETÖ'nün üç numaralı ismi Ali Çelik'e ait olan Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nde TMSF kayyumluğunu kaldırmıştı. FETÖ'nün finans üssü Kaynak Holding ile bağlantılı Azim Gayrimenkul Yatırım, Elis Gayrimenkul ile Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Şirketi'nde de kayyumluk kaldırılmıştı.