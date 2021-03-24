Öyle acayip iki gün geçirdik ki... Herkes borsada neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Pazartesi sabah açılışta hisseler kırmızıya boyanınca milletin yüreği ağzında gezdi. Devre kesiciyle güne başladık. Bütün gün banka hisseleri satış yedi. Kağıtların hepsi tabandan kalkamadı. Özellikle Borsa İstanbul'un lokomotifi sayılan Garanti Bankası hisselerinde yaşananlar film gibiydi resmen...

Düşünsenize, hisse taban olmuş... Yani düşebileceği en kötü seviyeye inmiş... Hâlâ satış için önündeki 150 milyon lotun gitmesini bekliyorsun, sıraya girmişsin...

Bir kere akla mantığa aykırı... Borsacılarla konuşuyorum. Hepsi de "Bir hisse taban olduktan sonra satmak için sıraya girmem. En azından biraz ayağa kalkmasını beklerim" diyorlar.

Peki Garanti hisselerinde satış için sıraya giren kimlerdi?

Pazartesi günü aracı kurumlar üzerinden en yüksek satış Ak Yatırım'dan geldi. Net 43.7 milyon lot... Onu Merrill Lynch, Ünlü Menkul, Finans Yatırım izledi. Kulislerde Ak Yatırım üzerinden yüksek miktarda satış emrini verenin Goldman Sachs olduğu konuşuluyor. Hatta ABD'li banka, aracı kuruma hissedeki satış emrini 'fiyat limitsiz' vermiş! Yani 'fiyat ne olursa olsun sat' demiş...

Savaş hali gibi...

Tabii, pazartesi günü Garanti Bankası başta olmak üzere bankacılık endeksinde yaşananlar borsayı da yüzde 10'a yakın aşağı çekti. Akşam borsa forumları, WhatsApp grupları, sosyal medyada yerli yatırımcıların tek konusu Garanti Bankası hisseleriydi. Herkes birbirine '1 lot bile olsa Garanti hissesi alın' tavsiyesinde bulunuyordu. Onları görünce aklıma Wall Street'te geçtiğimiz günlerde yaşanan GameStop vakası geldi. Hatırlayın, Wallstreetbets'te örgütlenen küçük yatırımcılar Robinhood, Webull, Interactive Brokers gibi uygulama platformlarından GameStop hissesi alıp zenginlere kafa tuttular. Wall Street züppelerine başkaldırdılar.

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Dün bizim borsada da GameStop'taki gibi bir vaka izledik. Yerli yatırımcılar adeta balinalarla güreşti. Yabancılar sabahtan itibaren Garanti Bankası hisselerine yine satış emirleri yağdırmaya başladı. HSBC, Merrill Lynch, Ak Yatırım, Ünlü Menkul üzerinden gelen emirlerle kağıt tabandan kalkamadı. Borsa endeksi yüzde 5'ten fazla aşağıya indi. Öğleden sonra çeşitli aracı kurumlar üzerinden yerli yatırımcılar devreye girdi. 107 milyon lot hisse alınca kağıt ayağa kalktı. Bu hareket borsada endeksi de artıya çevirdi. Hatta bir ara 1.400 puan geçildi. Ama Garanti'de bir türlü satış emirlerinin ardı arkası kesilmedi. Akbank ve Yapı Kredi'ye de yoğun satış baskısı gelince, bu sefer BİST yine günü düşüşle kapattı.

Anlayacağınız, dün borsanın kaderini çizmeye çalışan yerli yatırımcıların yabancılara karşı bilek güreşini izledik. Fakat şu sorunun cevabı meçhul…

Yabancılar niye bu kadar inatlaşıyor?

Bu sadece Merkez Bankası başkanının görevden alınmasıyla açıklanamaz. Belli ki, bir süredir TL varlıklarda pozisyon alan yabancılar, para kaybedeceklerini düşünüp, pazartesi günü nefretle hisse senetlerine hücum ettiler. Gözlerini karartıp özellikle paylarının yüksek olduğu banka hisselerinde zararına da olsa satış furyası başlattılar. Piyasadaki genel havayı bozup, faturayı son 1 yılda hisse senedine hücum eden yerli yatırımcıya kesmek istediler. Şimdilik evdeki hesap çarşıya uymamışa benziyor. Zira, yerli yatırımcıların ağırlıklı olduğu hisselerin büyük bölümü dün pozitif bölgeye geçti. Kritik soru yabancıların bu tavrı daha fazla sürdürüp sürdürmeyeceği... Bekleyip göreceğiz!