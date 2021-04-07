Bugün siyaset ve ekonomi gündeminden biraz uzaklaşıp futbolla ilgili bir meseleden bahsedeceğim. Malumunuz olduğu üzere, Türkiye'de futbol maçlarının naklen yayın hakları beIN Media Group'ta... Şirket 2016'da 5 yıllığına 500 milyon dolar karşılığı ihaleyi alarak Türkiye'de futbolun tek adresi olmuştu. Üstelik, Türkiye'de bugüne dek spora yapılmış en büyük yatırımı yapmıştı. Lig maçlarından Şampiyonlar Ligi'ne hatta basketbola kadar bütün yayınları Katar merkezli medya grubu El Cezire'ye ait beIN üzerinden yayınlanıyordu.

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Şirket, son dönemde abonelere (decoder sahipleri) sattığı paketlerde vaat edilen liglerden bazılarını geri çekti. Bu da herkesin kafasında beIN Media yeniden ihaleye girmeyecek izlenimi yarattı.

Biliyorsunuz, futbolun naklen yayın ihalesini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yapıyor. Haziran ayında yeniden ihaleye çıkılması planlanıyor. Federasyon hazırlıkları başlattı. İhale komisyonu oluşturulmaya çalışılıyor. Komisyona Kulüpler Birliği'nden (KBV) de üye alınması düşünülüyor.

Hatta bugün öğle saatlerinde TFF ile Kulüpler Birliği bir araya gelecek. Gündemde naklen yayın ihalesi de var.

Kritik soru ihaleye yeniden beIN Media Group'un katılıp katılmayacağı...

Bildiğim kadarıyla, bu konuda henüz netleşen bir durum yok. Bazı ligleri yayınlamamaya başlasa da Katarlılar'ın bugüne kadar yaptıkları yatırımı çöpe atması beklenmiyor.

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Peki o zaman nasıl bir formül bulunacak?

Çeşitli senaryolar havada uçuşuyor.

Örneğin, futbol kulüpleri, TFF, Kulüpler Birliği bir araya gelerek bir şirket kurabilir, bu ortak firma üzerinden Digiturk'ü satın alınabilir.

Ya da...

Futbol kulüpleri, TFF, Kulüpler Birliği'nin içinde olacağı şirket yapılanması yanına bir telekomünikasyon şirketini ya da kanalı alarak maç yayınlarına talip olabilir. Bu formülde decoder'ların kulüpler tarafından satılması ve o satışlardan pay alabileceği düşünülüyor. Bildiğim kadarıyla, dünyada böyle bir örnek yok.

Anlayacağınız, Türk işi model...

Bu model olursa ne olur?

TFF, Kulüpler Birliği ve futbol kulüpleri böyle bir model üzerinde anlaşırlarsa geçmişte yayıncı kuruluşla arada yaşanan ödeme krizleri, ihtilaflar, yeniden pazarlıklar ortadan kalkabilir. Kulüpler taraftarlarına decoder satarak iyi bir gelir elde edebilir. Her sezon yaşanan kulüplerle yayıncı kuruluş arasındaki kavgalar da bitebilir.

Bekleyelim bakalım iş nereye evrilecek?