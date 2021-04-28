Thodex vurgunundan sonra kripto paralar gündemimizin bir numarası oldu. Bir tarafta 2 milyar doları buharlaştırıp firar eden Faruk Fatih Özer'e yapılan polisiye operasyonlar, diğer tarafta her gün tek tek patlayan borsalar var. Bunlar, borsa adı altında kurdukları platformlardan vatandaşı dolandıranlar… Meselenin bir başka boyutu daha var.

O da kripto bot'lar…

Düşünsenize, siz elinizde ufak tefek biriktirdiğiniz üç beş kuruşla kripto varlık alım-satımı yaparak para kazanmaya çalışıyorsunuz. Öte tarafta bir sistem kurulmuş haberiniz yok.

Birileri onlarca bilgisayarı önüne koyuyor. 15-20 tane yazılım yüklüyor. Yurtiçi ve yurtdışı bütün alım-satım yapan platformları bu yazılımlar üzerinden takip ediyor. Yurtiçi ya da yurtdışı platformda herhangi bir altcoin'i ucuzdan topluyor. Pahalı olduğu bir platformda yüksek fiyattan satıyor.

Hem de saniyeler içinde…

Arbitraj geliri haftalık 450 milyon doları bulanlar var.

Tıpkı semt pazarları gibi… Hani Tuzla'daki pazarla, Pendik ya da Beşiktaş'takilerde satılan malların fiyatı aynı değildir ya… Beşiktaş'taki pazarda 80 TL'ye aldığın ayakkabı, Tuzla'da 60 TL'ye satılır… Ayakkabıyı Tuzla'da alıp Beşiktaş'a satarsanız arbitrajdan 20 TL kazanırsınız. Onun gibi…

Siz elinizde cep telefonlarınıza yüklediğiniz aplikasyonlarla coin alım-satımı yapmaya çalışırken, bu yazılımları kullananlar 6 mili saniyede yaptıkları işlemlerle, tabir yerindeyse malı götürüyor.

Son dönemde borsaya musallat olan robotlar gibi…

Bu işlerle kimler mi uğraşıyor?

Bildiğim birkaç isim var…

Misal, Kohen sülalesini tanımayanınız yoktur. Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde bu soyadına çokça rastlamışsınızdır. İşte o ailenin Türkiye'de polimer işi yapan üyelerinden biri olan Serhan Mark Kohen'in kripto bot'larla arbitraj gelirlerinden paraya para demediğini biliyorum. Aynı şekilde Ankara'da Kimetsan'ın sahibi, Finovtech'in kurucusu Erdem Duhan Özensoy'un da…

Siz yatırdığınız 1.000 TL, 1.200 TL'ye çıkınca seviniyorsunuz belki ama bu botları kuranlar haftada 450-500 milyon dolar arbitrajdan para kazanıyor.

Bu işlemler yasak mı?

Değil elbette…

Ama bu yolla, yurtdışına çıkan haddi hesabı belirsiz bir para var. Üstelik, paranın nereye gittiği de bilinmiyor. Ya da geri gelip gelmediği… Ayrıca işin haksız rekabet boyutunu da atlamamak gerekir.

Bence, hükümet kripto para borsalarında regülasyonlar üzerinde çalışırken bu konuyu da yabana atmamalı!