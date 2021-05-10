Türkiye’ye yatırıma tam gaz devam

1923’ten beri Türkiye’de olduklarını söyleyen Shell & Turcas’ın CEO’su Emre Turanlı, “Türkiye’ye güveniyoruz, yatırıma devam ediyoruz” mesajını verdi

Cumhuriyet'in kuruluşuyla yaşıt bir şirket olan Shell & Turcas'ın CEO'su Emre Turanlı, "Türkiye'ye güveniyoruz, yatırıma devam ediyoruz" mesajı verdi. Turanlı ile hem şirketin yeni yatırımlarını hem perakende atılımlarını hem de sosyal sorumluluk projelerini konuştuk.

Yabancı şirketlerle ilgili Türkiye'den çıkacaklarına yönelik sürekli spekülasyonlar yapılır. Siz neredeyse 100 yıldır Türkiye'de olan bir şirketin başındasınız. Bu söylemlere ne diyorsunuz?

Shell, 1923'ten bu yana Türkiye'de olan bir şirket. 2006'da da Turcas ile birleşti. Burada yatırım yapmaya ve büyümeye devam ediyoruz. Kendimizi Türkiye'de lokal bir şirket olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın bize bakış açısı da öyle… 1.100 istasyonumuz var. İçlerinde 95 senelik bayilerimiz de var. Bayilerimizin 250 tanesi 30 yılın üzerinde… İstasyon ağımız dışında Derince'de Madeni Yağ ve Gres Üretimi Tesisimiz var. Akdeniz'deki tek gres ve en büyük madeni yağ üretim tesisi… Buradan 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık 110 bin ton üretim kapasitemiz var. 15 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleştiriyoruz.

Çalışan sayısı nedir?

Paydaşlarımızla beraber 15-20 bin çalışanımız var. Günde 1 milyon kişi bizim istasyonlarımızı ziyaret ediyor. 10 milyon araç istasyonlarımıza giriş yapıyor. Her araçta 2 kişi olsa 20 milyona yakın insana dokunuyoruz.

Pandemi sizi nasıl etkiledi?

Biz şirket olarak 80 ülkede operasyon yapıyoruz. Bu da sürece adaptasyonumuzu hızlandırdı. İstasyonlar 7/24 açık olduğu için hijyene ve temizliğe çok daha fazla önem verdik. Buralar özellikle pandemide toplumun her kesiminin buluştuğu uğrak yerleri oldu. 2020 biraz zor geçti tabii… Sektörde birçok firma nakit sıkıntısı yaşadı. Daha sonra yazın biraz sokağa çıkma yasakları kalkınca herkes arabayla seyahat etmeye başladı. Dolayısıyla geçen yılı 2019'un yüzde 10 altında bitirdik. 2021 zor başladı, ancak tam açılma olduğunda araç kullanımı da artacaktır.

Sektörde pazar payınız nedir?

Türkiye'ye uzun vadeli baktığımız için istasyon sayımızı ve pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz. Avrupa'da en önemli 10 ülkeden biriyiz. Şubat verileriyle pazar payımız yüzde 18.3 civarında… İstasyon sayımızı 1.125'e çıkarmayı hedefliyoruz.



BİR ARAÇ SUYUYLA 10 BİN ARACI YIKIYORLAR



Enerji ve su tasarrufu konusunda da projeleriniz var. Nedir onlar? Biliyorsunuz, araç yıkamada su çok tüketiliyor. 4 istasyonda artırma sistemi kurduk. Bir araç yıkama suyuyla 10 bin aracı yıkıyoruz. 1 milyon litre su tasarrufu oluyor. Bu sistemi 50 istasyona kuracağız. Ayrıca istasyonlara solar paneller yerleştiriyoruz. Oradan istasyonun elektriğini karşılayacağız. Burada da sayıyı 200'e çıkarmaya çalışıyoruz. Shell global olarak da 2050'ye kadar karbon salınımlarını sıfırlanma taahüdümüz var. Shell olarak solar ve rüzgâra yatırım yapıyoruz.

Elektrikli araçlarla ilgili istasyonlarda yatırımlarınız var mı? Biz elektrikli araçlar için şarj istasyonları da kurmaya başladık. 35 ülkede 185 bin şarj noktası var. 2025'te bu sayı 500 bine ulaşacak. Türkiye'de de 5 noktada şarj istasyonu var. Bir de Sapanca'da ilk sıvılaştırılmış gaz istasyonunu açtık. Ağır vasıta araçlarda dizel yerine gazın kullanılması Avrupa'da çok gelişiyor. Hatta Almanya gibi ülkeler LNG kullanan kamyonlardan otoban ücreti almıyor. Biz de pilot olarak bunu uyguluyoruz. Gelişmelere göre sayısını artırabiliriz.

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir öngörünüz var mı? Şu anda tavan fiyat uygulaması var. Aynı zamanda eşel mobil sistemi… Tavan fiyat uygulaması kalktıktan sonra nasıl devam eder bilmiyoruz. Ancak akaryakıt fiyatları geçmiş zamanlara göre ucuz.



ÇOCUKLARA ÖZEL TUVALET



Akaryakıt alacaklar için istasyonları tercih ederken tuvaletler de çok önemli oluyor. Sizin bu konuda farklı bir projeniz var. Çocukları düşünmüşsünüz… Biz aslında ilk kanopi uygulamasını, ilk premium market konseptini, ilk market içi tuvaleti, ilk sadakat programını, ilk taşıt tanıma sistemini getiren şirketiz. Şirkette çalışan bir arkadaşımız çocuğuyla istasyona giriyor. Çocuğunu bayanlar tuvaletine mi, erkekler tuvaletine mi sokacak şaşırıyor. Daha sonra bu fikir ortaya çıktı. Şu anda 500 tane istasyonumuzda çocuklar için tuvalet konsepti yaptık.



SHELL SELECT SAYISI 700'Ü BULDU



Perakende tarafında da atılımlar yapıyorsunuz. Şu anda Shell Select marketlerinin sayısı ne oldu? 700 civarında market konseptimiz var. Buralarda deli2go adında kendi markamız ve 2.000'e yakın tedarik ürünü satıyoruz. Şu anda market cirosu istasyon cirosunun içinde neredeyse yüzde 10'larda… Kendi yönettiğimiz istasyonlarda bu oran yüzde 30-35'lerde… Global olarak şirkette yüzde 50-50 oranını yakalamak gibi bir vizyon var. Biz keyifli ve güvenilir yolculuklar yaratmak istiyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli… Araca iyi bakıyoruz, insanlara lezzet katmaya çalışıyoruz ve son olarak da onları umutlandırmak istiyoruz.



HEDEF 5 BİN KADIN ÇALIŞAN



'Umutlandırmak' derken ne yapıyorsunuz? Birkaç projemiz var. Örneğin istasyonlarımızda engelsiz hizmet alanımız var. 500 istasyonda hayata geçirdik. Siz orada durduğunuzda biri gelip size yardım ediyor. 2018'de İŞKUR ile birlikte Shell'de Kadın Enerjisi projesine başladık. Hedefimiz 15 bin çalışan içinde 5 bin kadın istihdamı sağlamak. Kadınların çalıştığı istasyonlarda müşteri memnuniyeti de diğer yerlere göre ortalama yüzde 3 daha yüksek. Şu anda 3 yılda 3 bin kadın çalışanımız oldu. 5 yılda kadın çalışan sayısını 5 bine çıkaracağız.