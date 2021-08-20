Başıma gelen olayları yazmak pek âdetim değildir. Ama dün öyle bir olay yaşadım ki... Evlere şenlik...

Millete sordum. Meğer herkes aynı durumdan muzdaripmiş...

Malum, son dönemde herkesin telefonuna '850' ile başlayan numaralardan aramalar geliyor. Hayatınızda ilk kez duyduğunuz bir firmanın ürününü pazarlamaya çalışıyorlar. Kapatsanız yeniden ısrarla aranıyorsunuz. Kazara açsanız 'müsait değilim' deseniz 'kaçta arayalım o zaman' baskısına maruz kalıyorsunuz. Sizin kişisel numaralarınızı bulup rahatsız edenleri şikâyet etseniz de nafile... Çünkü alışveriş yaptığınız bir mağaza veya internet sitesine ödeme ya da üye olurken verdiğiniz telefon numaranız başka firmalara satılmaya devam ediyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) göre, yasak olmasına rağmen hususi cep telefonu numaralarınız her taşın altından çıkıyor.

Neyse...

Anlatacağım, başka bir olay...

Hani, 850'li hatlardan arayıp adını sanını bile duymadığınız bir firmanın ürününü pazarlayan şirketler var ya...

İşte o şirketlere şimdi kurumsal diyebileceğiniz firmalar da katılmış!

Önceki gün bunlardan birine bizzat şahit oldum. Sabah telefonum ısrarla çaldı. Tam evden işe gitmek için hazırlanırken gelen telefon '212' kodlu olunca merak edip açtım. Karşımdaki, evde kullandığım Türk Telekom'un internet paketinde taahhüt süremin bitmek üzere olduğunu, kampanyaları hakkında bilgi vermek istediklerini, bu nedenle başka bir numaradan arayacaklarını söyledi.

Valla niye yalan söyleyeyim.

Ben alelacele evden çıkarken gelen telefonun Türk Telekom'dan geldiğini sanarak 'tamam' dedim.

Arkasından '850' ile başlayan numara aradı.

Başladı anlatmaya...

Benim internet-TV paketimin süresinin bitmekte olduğunu sistemden gördüklerini, kampanyaları bulunduğunu, D-smart kanallarını yüklerlerse indirimden faydalanabileceğimi filan anlattı.

'Yok ekstra bir TV kanalı istemiyorum' dedikçe karşıdaki hanımefendi ısrar etti.

En sonunda "Hanımefendi Tivibu var, ekstra kanal da istemiyorum. Üstelik bu iki şirket farklı, neden Telekom bunu pazarlıyor" dediğimde renk vermeyen telefondaki kişi "Pandemi döneminde herkes evde olduğu için daha fazla TV seyredildiği için hükümetin bir zorunluluğu" gibi bir şeyler zırvalamaya başladı.

Telefonu kapatıp Türk Telekom'u aradım.

Şirket epeydir bunlarla uğraşıyormuş...

850'li hatlardan kendi isimlerini kullanan birçok firma müşterilerini arıyormuş...

Bunun için yargıya başvurmuşlar, Ticaret Bakanlığı'na şikâyette bulunmuşlar...

Ama mantar gibiler işte... Biri bitiyor, öbürü çıkıyor...

Yapılan bana göre, kurumsal istismar...

Bu 850'li numaralara sahip firmalara şahsi numaraları kim satıyor?

KVKK'yı da hiçe sayan bu firmalara işlem yapılıyor mu?

Bu hatların vatandaşı rahatsız etmemesi, şirketlerin itibarını zedelememesi için ne yapılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hatta Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda bir an evvel çalışma yapması gerek..