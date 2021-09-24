Pire-kavanoz deneyini duymuşsunuzdur. Bir kavanozun içine pireler konur. Her zıpladıklarında kavanozun kapağına çarparlar. Defalarca denerler, sonra vaz geçerler. Artık kavanozun kapağı açılsa da hiçbiri zıplayıp çıkamaz. Bu öğrenilmiş çaresizliği anlatan bir deneydir. Tanıdık geldi mi?

Hani, yıllarca "Biz kim, uzaya gitmek kim", "Millet aya, biz yaya", "Türkün aklı sonradan gelir", "Hiç boşuna uğraşma, sen başaramazsın" denilerek büyütülmedik mi! Daha doğrusu uyutulmadık mı?



Zihinlerimiz tutsak, özgüvenimiz eksik, ufkumuza adeta set çekilmişti. 4 yıl önce biri çıktı, ilkokul çağındaki çocukları, liseli gençleri, üniversitelileri 'Hayal et. Araştır. Geliştir. Üret' diyerek cesaretlendirdi.

Milli Teknoloji Hamlesi'ni başlattı. Dört yılda epey de yol alındı. Dün Atatürk Havalimanı'nda başlayan TEKNOFEST'te alınan yolu kendi gözlerimle gördüm. İstanbul'da yağmura, soğuğa ve salgına aldırmayan çocuklar ve gençler alanı doldurmuştu. Hele ilkokul çağındaki çocukların heyecanını görseniz… Hepsi "Çocukların topçu, popçu dışında geleceğin Aziz Sancar'ları olması için çaba harcıyoruz" diyen 'Selçuk abi'lerinin peşindeydi.



Kimi fotoğraf çektiriyordu, kimi alçısına imza alıyordu, kimi de hayalini anlatmaya çalışıyordu.

Belli ki, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar o çocukların rol modeli olmuş… Kulak kabarttığınızda hepsi birer 'Selçuk' olma hayalini kuruyor. 'Biz de yapabiliriz' diyor.

Milli teknoloji hamlesinin tuttuğunu rakamlardan da görüyorsunuz. 2018'de teknoloji yarışmalarına katılan öğrenci sayısı 20 bindi. 2019'da 50 bin, 2020'de 100 bindi. Şimdi ise ikiye katladı. 2021'de başvuru sayısı 200 bine ulaştı.

Sahada görüp konuştuğum kadarıyla, gençler de, çocuklar da kendilerini negatif şartlamıyorlar. Girişim yetenekleri göz kamaştırıyor. Çaresizlik bilmiyorlar. En önemlisi de hepsinin bir hayali var. Velhasıl, birileri, geçmişte yaptığı gibi engellemeye kalksa da hor görmeye çalışsa da iftira atsa da üzgünüm kavanozun kapağı delindi…

TEKNOFEST POZU…

TEKNOFEST'e gelip stantları gezmeden olmaz... ASELSAN'daki hareketlilik dikkatimi çekti. Girişimcilik Merkezi ve Tekno Macera standının önünde adeta kuyruk var. Gelmişken, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ile TEKNOFEST pozu çektirdik. Biraz da sohbet ettik.



Görgün, "ASELSAN güven veren teknoloji, askeri alanda yaptı sivil alanda da yapacak" diyor.



Belli ki, bundan sonra ASELSAN'ın adını sivil hayatta da daha çok duyacağız. Solunum cihazı, dijital para, enerji, akıllı şehirler, raylı ulaşımla başlamışlardı. Görgün, finansal teknolojiler alanında yeni müjdeli haberler olacağını söylüyor. Ser verip, sır vermiyor. Anladığım şu, finansa yerli ve milli teknolojik çözümler geliyor.