100 metrekarelik eve düşük fatura

Elektrikte iki kademeli sisteme geçilirken Bakan Dönmez, “İlk kademede sınır 100 metrekarelik bir evin asgari ihtiyacı. O kademeye kadar daha düşük birim fiyat olacak” dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte ve doğalgazda geçilecek kademeli tarifenin tasarruf ve verimli kullanım sağlayacağını söyledi. Dar gelirli aileleri korumak için iki kademeli sisteme geçileceğini söyleyen Dönmez, "Belli bir tüketime kadar birinci kademe, o tüketimin aşan kısmı ikinci kademe olacak. Kademeyi belirlerken 4 kişilik bir ailenin asgari tüketimine bakacağız. Birinci kademede sınır ortalama 100 metrekarelik bir evin asgari elektrik ihtiyacına göre olacak. O kademeye kadar daha düşük bir birim fiyat olacak. Onu aşan kısımlar varsa bir miktar daha pahalı ödenecek" dedi. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Dönmez, doğalgazda da merkezi sistem kullanan sitelerde bir binada 10 daire varsa, birinci kademenin sınırının 10 ile çarpılarak bulunacağını söyledi.







2.4 MİLYON AİLEYE DESTEK

Doğalgazda konutlarda faturanın 4'te birini devletin karşıladığını, elektrikte de bu oranın yarı yarıya olduğunu anlatan Dönmez, "Sosyal yardımlardan 2 milyon 400 bin hane faydalanıyor. Hane başı da 68 ila 137 lira arasında destekten söz ediyoruz. Bu devam edecek. Sübvansiyonun bedeli doğalgazda 80 milyar, elektrikte de 20 milyar lira civarında gerçekleşecek. Bu, BOTAŞ'ın mali tablosunu etkiliyor. Bilançosunu düzelteceğiz" dedi. Dönmez, TRT payı ve Enerji Fonu'nun faturalardan kaldırılmasının etkisinin de 3 milyar lira olacağını anlattı.



AVRUPA'NIN EN UCUZ GAZI BİZDE

Fatura ve pompada AB-Türkiye karşılaştırması yapan Bakan Dönmez, Hollanda'da 1 litre benzinin 1.96 euro, İspanya'da 1.48 euro, Almanya'da 1.66 euro, Türkiye'de ise 0.89 euro olduğunu söyledi. Elektrik fiyatlarında da konut bazında İngiltere'nin Avrupa'da en pahalı elektriği kullanan ülke olduğunu anlatan Dönmez, şöyle konuştu: "İngiltere'de 1 kilovatsaat elektrik 0.4 euro, Almanya'da 0.37 euro, Fransa'da 0.22 euro. Türkiye 0.06 euroyla Avrupa'da en ucuz elektriği kullanan 2'nci ülke. Bizden daha ucuzu Ukrayna. Orada 0.053 euro. Bir metreküp doğalgaz İsveç'te 2.47 euro, Almanya'da 1.31 euro, İtalya'da 1.32 euro, Yunanistan'da 1.08 euro, Türkiye 0.17 euro. Avrupa'da en ucuz doğalgazı kullanan ülkeyiz."



KARADENİZ GAZI EVLERİ 25 YIL ISITACAK

KARADENIZ'DEKİ Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme bağlanacağını anlatan Dönmez, şöyle konuştu: "İlk yıl 3-4 milyar metreküp civarında bir üretim olacak. 2026'da 15-20 milyar metreküpe çıkacak. Bu, ülkemizin ihtiyacının yüzde 30'u. Yani Türkiye'deki tüm konutların yaklaşık 25 yıl süreyle doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek seviye."







EK GAZ ALDIK ARZDA SORUN OLMAZ

DOĞALGAZ arzında bir sıkıntı olmayacağını söyleyen Dönmez, "Tedarikçiler öngörülen sevkıyat programına uyduğu takdirde sıkıntı olmaz. Rusya, Afrika, Körfez ülkeleri ve ABD'den ek gaz da aldık" dedi. Dönmez, TANAP'tan gelen yıllık 16 milyar metreküp gazın artabileceğini de vurguladı.



DÖRDÜNCÜ GEMİ MAYISTA GELİYOR

TÜRKIYE'NIN 4'üncü sondaj gemisinin mayısta buraya geleceğini söyleyen Bakan Dönmez, "Temmuz gibi operasyona başlarız. Bu son nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız bir gemi. Fiyatı da çok hesaplı" mesajını verdi.







2022'DE YENİ MÜJDELER OLABİLİR

İlk gazın bulunduğu bölgede taramaların devam ettiğini söyleyen Dönmez, "Ocak-şubatta sahanın güney batısında keşif amaçlı sondaj yapacağız. Oradan da somut veriler gelebilir. Kastamonu açıklarında sismik tarama yaptık. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa, Ordu açıklarında sismik araştırma

yapıyor. 2022'de bir müjde olabilir" dedi.



AVRUPA DA SABİT SAATİ KONUŞUYOR

SABIT saat uygulamasıyla ilgili üniversitelere çalıştırma yaptırdıklarını, bu uygulamayla 6 milyara yakın tasarruf sağlandığını hatırlatan Dönmez, "Avrupa Parlamentosu da üye ülkelere tek saat uygulaması konusunda tavsiye kararı aldı. Avrupa'da anket yapıldı. Katılımcıların yüzde 84'ü 'sabit saat uygulaması doğru' dedi" şeklinde konuştu.



SOMA'DAKİ MADENDEN YAĞ ÇIKTI

BAKAN Dönmez, Ege Linyit İşletmeleri Müdürlüğü'nün 7 bin 600 adet zeytin ağacı dikimi gerçekleştirdiğini belirterek, "Kendi imkânlarımız doğrultusunda bakımları yapılan 12-13 yıllık zeytin ağaçlarımız var. Bu ağaçlardan zeytinyağ elde edip kurumumuz bünyesinde çalışan tüm personelin tabldot yemeklerinde, eğitim ve dinlenme tesislerimizde kullanılıyor" dedi.