Çok değil birkaç hafta önceydi. Her yerde "Hıyar 40 TL'ye dayandı" haberleri vardı. Hatta domatesin, salatalığın, patlıcanın tanesinin 5 TL'yi bulduğu yazılıp çiziliyordu. Ülkede yıllarca vatandaşa söylenen "Tarımda kendi kendine yeten ülkeyiz" söyleminin içi boş olduğundan dem vuruluyordu. Fiyatların yüksek olduğundan şikâyet eden vatandaşa "Ama devletin Yap-İşlet-Devret diye yaptırdığı otobanlar pahalı; gaz-elektrik fiyatı uçtu, serayı ısıtma maliyeti arttı; mazota zam üzerine zam geldi" deniyordu.

Ne oldu peki son üç-beş günde?

Fiyatlar birden bire düşüverdi.

Söyleyeyim…

Rusya-Ukrayna arasında gerilim tırmanınca sebze-meyve ihracatı durma noktasına geldi. Tır'lar kapıda bekleyince mecbur kaldılar. Meyvesebzenin elde çürümemesi için iç piyasaya boca ettiler. Arz artınca fiyat yüzde 50'ye yakın düştü.

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Dünna baktım., elma 2-3 TL, sivri biber 3 TL, patlıcan 4 TL,'ye inmiş...(Ucuzu neden dikkate alıyorum? Zaten domatesin de hıyarın da patlıcanın da kalitelisi bizim sofralara gelmiyor. Onlar ihraç ediliyor, yabancıların masasına gidiyor.)nde ise fiyatlar. Kumluca'da da hemen hemen aynı…PekiHakikaten ne oldu?Yok tabi ki… Dedim ya, en çok yaş meyve-sebze gönderdiğimiz ülkelerRakamlar ortada: 2021'de 3 milyar 83 milyon dolar yaş meyve-sebzeı yapılmış. Bunun'ya, 288 milyon doları Almanya'ya, 234 milyon doları Irak'a,'ya, 208.7 milyon doları Romanya'ya…Bunları diyorum diye, komisyoncusu, ihracatçısı, halcisi bana düşman oluyor, biliyorum.Ama maalesef durum bu… Haa, unutmadan şunu da söyleyeyim… Dün Ege Bölgesi'nden bir arkadaş mesaj atmış… Diyor ki, "Burada." Niye mi?Fazla ürün olursa, fiyat düşer.Yok artık demeyin. Geçmişte iç piyasaya malı vermemek için kasa kasa sokağa dökenler de olmuştu! Sanırım, Rekabet Kurulu böyle bir şey var mı yok mu bakar…Neyse...Hep söyledim, yine söylüyorum. Vatandaşa ucuza sebze-meyve yedirmek için. Tarım Bakanlığı da bir taraftan üretim planlaması yapıp, diğer taraftan üreticinin kaybını önleyecek destekleri artırsın.