Son günlerde sağdan soldan o kadar çok iddia geliyordu ki…"Bodrum'da neler oluyor?" sorusu aklımı kurcalıyordu. Önceki gün bana da gelen imar usulsüzleri iddiaları üzerine savcılık talimatıyla polis harekete geçti.

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde gece sabah 05:00'e kadar Emniyet Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcılığı'nca talep edilen belgeleri polis ekipleri tek tek kopyaladı, 12 kişinin hard diski alındı.

Bilgisayarlarına el konulanlar arasında Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turgay Kaya ile İmar ve Şehircilik Müdürü Melike Yapıcı Topuz da var. Kaya'nın adı daha önce basına yansıdı. Bir dönem terörist başı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan Kaya'nın CHP'nin HDP'ye diyeti nedeniyle orada tutulduğu biliniyor. Topuz ise Avcılar Belediyesi'nden transfer… 2020'de imar müdürü oldu.

Bunlar işin siyasi kısmı…

Gelelim iddialara…

Operasyonun düğmesine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışan, 11 gün önce Başkan Ahmet Aras tarafından görevinden uzaklaştırılan ve zabıtaya gönderilen O.K.'nın iddiaları üzerine basıldı. O.K., Belediye Başkanı Aras'a usulsüzlüklerle ilgili mektup gönderdi. Hiçbir işlem yapılmadı. Daha sonra bu iddialar savcı Hasan Çetin'e ulaştı. Kendisi de O.K.'nin ifadesine başvurdu. Arkasından da KOM ekiplerine talimat verdi. O.K.'nin iddiaları arasında; Türkbükü'nde, Dereköy'de, Gündoğan'da, Akyarlar'daki birçok projede personele baskı yaptırılarak ruhsatların verildiği ve yapılan imar usulsüzlükleri yer alıyor. Öğrendiğime göre, polis dün iddialardaki 7 projenin ruhsatını aldı. Peki sadece bunlar mı?

Bence, iş burada bitmeyecek…

Zira, öğrendiğim kadarıyla 6-7 aydır İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde teknik takip yapılıyordu. Dolayısıyla, bu operasyonun arkası gelecektir

Belediye çalışanının iddiaları dışında bir o kadar da CİMER'e yapılan, valiliğin araştırdığı ihbarlar var.

Gündoğan'da bir kooperatife 600 m2'den fazla emsal yapıp, tadilat ruhsatı ile ruhsatlandırılması sağlanıyor. Belediye kaçak yapıyı mühürlüyor. Ancak Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'ya yakın olduğunu söyleyen iş takipçileri devreye giriyor. Müteahhitten konuyu çözmek için para isteniyor.

Ortakent'te belediye yanına yapılan kültür merkezi ve ticari alanlar planlarda konut alanı olmasına rağmen plan cinsleri değiştiriliyor. Meclis'e bu şekilde gönderiliyor. Plan cinsleri değiştirilerek konuttan kültür merkezine çevrilen alanı inşa edecek müteahhidin ise Turgay Kaya'nın yeğeni olduğu iddia ediliyor.

2020'de çıkan yönetmelik ve genelgeyle turizm tesis alanlarında kat irtifakı kurulması önlense de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün birçok projede bunu uygulamadığı söyleniyor.

Turgay Kaya'nın imar müdürlüğü dışında bir ekibi olduğu, kendisine gelen dosyaları önce danışmanlık yaptırdığı yeğenine gönderdiği, onun aracılığıyla mimar, haritacı devreye sokulduğu, işaret edilen kişilere iş yaptırılmadan ruhsatların çıkmadığı söyleniyor.

Dedim ya, iddialar vahim…

Umarım, soruşturma sadece belediye dosyalarını inceleyerek soruşturmayı tamamlamaz. Bana kalırsa, iddia edilen imar usulsüzlerinden rant elde edilmişse MASAK'ın bu paraların nereye gittiğinin izini sürmesi gerekir.

Bir başka nokta daha var.

O da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın dünden bu yana yaptığı paylaşımlar… Geçen yıl yangınlardan sonra Aras'ın mücadelesine şahit olmuş, hatta kendisiyle görüşüp, yazı yazmıştım. O zaman sahada eline hortumu alıp yangın söndürme faaliyetlerine katıldığı için takdir etmiştim.

Dün açıklamalarını görünce şaşırdım

Önce herkese sahip çıktı, sonra sosyal medyasından Atatürk'e sarılmış…

Gerçi klasiktir, kimin başına bir iş gelse hemen Atatürk'e atıf yapmaya kalkar.

Sanırım, başkanın ki de o hesap!