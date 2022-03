Çanakkale'nin tarihimizdeki yeri apayrıdır, hepiniz iyi biliyorsunuz.

Hem denizde hem karada yapılan Çanakkale Savaşı, 1. Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biriydi. 18 Mart 1915'te başlayan savaşta, Osmanlı İmparatorluğu dönemin büyük devletlerini topraklarından atıp büyük bir zafer kazandı. Yenilmez denilen İngiliz ordusu bozguna uğradı. Türkler istediklerinde ne yapabileceklerini tüm dünyaya gösterdi. Halka büyük motivasyon sağlandı. Tarihimizin en önemli zaferini kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk ordusunun sayısız kahramanlarını bugün rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum.

İşte bu büyük destanın yıldönümü dün büyük bir eserle taçlandırıldı.

Ben de yapımına an be an şahit olduğum 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tarihimize mühür vurduğu güne tanıklık etmek için dün İstanbul'dan yola çıktım. 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale otoyolunu bir kez daha test etme imkanı buldum. Yaklaşık 2.5 saatlik bir yolculukla köprünün Gelibolu ayağına ulaştım. Köprüyü geçmek ise maksimum 6 dakika sürdü.

Muazzam bir zaman tasarrufu...

Bilen bilir, otoyol açılmadan önce İstanbul'dan Çanakkale'ye gitmek neredeyse 4-5 saatinizi alıyordu. Hele bir de Gelibolu'dan Lapseki'ye geçmeye kalksanız saatlerce feribot bekliyordunuz. Yaklaşık 1 saat süren yolculuk sonrası karşıya geçebiliyordunuz. Hava bozuksa sıra beklemeniz de fayda etmiyordu. Feribot seferleri iptal olduğunda boğazın karşı kıyısından geçmek imkânsız hale geliyordu. Doğal olarak bölgenin ticareti de altyapı eksikliğinden nasibini alıyordu.

İki kıyıyı birbirine bağlamak için 2017'de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldı.

Dün hem köprünün hem de otoyolun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum tarafından yapıldı.

Birileri yapılan ulaştırma ve altyapı projelerini eleştirse de ısrarla söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim: Yol medeniyettir. Bir ülkenin gelişimi için olmazsa olmaz şart, yatırım, istihdam ve ulaşım zincirinin sağlıklı çalışmasıdır. Sürdürülebilir kalkınma buna bağlıdır. Ülkenin ekonomisi ancak ulaştırma politikalarının sanayi tarafını desteklemesiyle büyür.

Bu köprü ve otoyol projesini de böyle görmek gerekir.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale otoyolu Türkiye'yi lojistik üs olma hedefine bir adım daha yaklaştırdı. Marmara ringinin önemli bir ayağı daha tamamlanmış oldu. Bugünden itibaren Çanakkale'den Yunanistan İpsala'ya gitmek 1.5-2 saat sürecek. İstanbul Boğazı'nın ağır transit yükü azalacak. Bölge artık yatırım ve üretim üssü haline gelecek. Yapılacak yatırımlar istihdamı artıracak.

Velhasıl, Türkiye'nin jeostratejik konumu ne kadar önemli olsa da ticari ve lojistik altyapısının da oluşturulması gerekiyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale otoyolu bu altyapının oluşmasını sağlayan önemli bir sac ayağıdır.

Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olmak üzere projeyi süresinden 1.5 yıl önce bitiren Daelim- Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi yetkililerinin emeğine sağlık....