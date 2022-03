2022 iş dünyasının seçim yılı... İhracatçı birliklerinde nisandan itibaren sandıklar kuruluyor, mayısa kadar seçimler tamamlanacak. Haziran'da da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanını seçecek. Yıl sonuna doğru ise odalar ve borsalarda seçim telaşı yaşanacak. Henüz TOBB camiasında kulisler hareketlenmedi. Ama ihracatçılarda herhalde bugüne kadarki en hararetli seçimi izleyeceğiz.

Bunu nereden anlıyorum?

Şu anda ihracatçı birliklerinde aday enflasyonu yaşanıyor.

Tabii, bu kadar aday olunca işin perde arkasında yaşananlar da ilginç...

Otellerde kapalı kapılar ardında toplantılar, kapı kapı şirket ziyaretleri, adaylar arasındaki çeşitli ayak oyunları (!), siyasilerle fotoğrafları ellerine alıp delegeyi etkileme çabaları...

Yani başkanlık için her yol mübah!

Ne ararsanız var?

Elbette, bu aday enflasyonunun sebebi, son dönemde ihracatın rekor üzerine rekor kırması...

Malum, yılsonu için 250 milyar dolar hedefi konuldu.

Anlayacağınız, koltuk değerli... Öyle olunca da kavga büyük...

Peki 250 milyar dolarlık koltuğa kim oturacak?

TİM başkanlığı için herkes potansiyel aday olmasına rağmen kimse resmi olarak çıkıp 'adayım' demiyor, daha doğrusu diyemiyor.

Çünkü, 'erken öten horozun başı kesilir' misali, şimdiden ortalığa dökülen olursa önü kesilir. Bunu da en klasik yolla yaparlar. Birlik seçimlerinde karşısına el altından aday çıkarırlar. Orada sandıktan çıkamayan başkanlığa da aday olamaz.

Bu sadece ihracatçılarda değil oda-borsa seçimlerinde de çok kullanılan seçim taktiğidir.

Neyse bunlar bir kenara....

Kimler aday olabilir, derseniz.

Dedim ya, kimse 'ben varım' demiyor. Ama ortalıkta kazan kaynıyor.

Mevcut başkan İsmail Gülle potansiyel adaylardan biri... Kulislerde ise İbrahim Burkay, Tahsin Öztiryaki, Ahmet Güleç, Bülent Aymen gibi bir sürü isim de geçiyor. Burkay ile Gülle'nin sektörü aynı... İkisi de tekstil ihracatçısı... Dolayısıyla bu yıl bana sorarsanız tekstil ihracatçıları birliklerinin seçimini de dikkatle izlemek gerekir. Burkay da Gülle de kendi birliğinden çıkabilir. Ancak önemli olan tekstildeki diğer birliklerin kimi destekleyeceği... Biliyorsunuz, Tahsin Öztiryaki daha önceki seçimlerde Gülle'nin rakiplerindendi. O seçimde Oğuz Satıcı, Tahsin Öztiryaki ve İsmail Gülle yarışmıştı. Öztiryaki az bir farkla seçimi kaybetmişti. Bu yıl Öztiryaki kendi üye olduğu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nde iki dönem kuralı nedeniyle başkan adayı olmadı. Birliğe aday olan Ayşegül Çapan'ın yönetim listesinde. Karşılarında da Çetin Tecdelioğlu var. TİM başkan adayı olarak bu aralar Güleç ve Aymen'in adını da sık sık duyuyorum.

Tabii, TİM'de kural önce birlik seçimleri...

Bu konuşulan adayların her birinin önce birlik seçimleri maratonunu geçmesi gerekiyor. Orayı geçen TİM delegelerini tabir yerindeyse kafalamaya çalışacak. Her ihracatçı birliğinin seçimlerinden sonra TİM'de oy kullanacak delegeler de belli olacak. Mobilyada 23, su ürünlerinde 12, çimento-camseramikte 12, mücevherde 12, çelikte 45, demir-demir dışında 15, deride 6, elektrik-elektronikte 16, fındıkta 10, hazır giyimde 39, halıda 10, hububatta 39, kimyada 36, madende 24, makinede 13, meyve-sebzede 11, otomotivde 21, tekstilde 39, tütünde 4, yaş meyve-sebzede 17, Ege zeytinde 3, gemi yatta 6, iklimlendirmede 7, savunmada 7, hizmette ise 11 delege var. Toplam oy kullanacak TİM delegesi sayısı 451.

Velhasıl, mayıstan itibaren başkan adayları delegeler üzerinde tahakküme başlar.

Ortalık o zaman daha da şenlenir.