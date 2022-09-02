Herkes şaşkın... Anlam veremiyorlar.

Niye biliyor musunuz?

Borsada ne kadar kamu kağıdı varsa yükseliyor.

Hele hele son bir haftada yaşananlar baş döndürücü...

Onların niye şaşırdığını anlayabiliyorum.

Zira, senelerdir 'şu gün batar, bugün biter' dedikleri Halkbank'ın hisseleri yüzde 79.1 değer kazanmış durumda. 'Yönetimine onu getirdiler, bunu değiştirdiler' dedikleri Vakıfbank'ın hisseleri yüzde 90 arttı. Keza 'Alt lige düştü' dedikleri Türk Hava Yolları dünyada ve Avrupa'da patır patır şirketler dökülürken 'en iyiler' arasında ilk sıralara geldi. Hisseleri de bir haftada yüzde 24.7 değer kazandı. Son 1 yılda piyasa değerini en fazla artıran şirket oldu. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısının piyasa değeri 100 milyara ulaştı. Geçen yıl 1 Eylül'de 12.90 TL'den işlem gören THY hisseleri, bugün 72.55 TL. 1 yılda tam yüzde 466.67 kazanç...

Turkcell ve Türk Telekom'da da durum farklı değil... Bir haftada bu şirketlerin hisselerinde de baş döndürücü bir gelişme yaşanıyor.

Dikkatinizi çekeyim.

Bunların hepsi muhalefetin 'Kapatacağız' dediği Türkiye Varlık Fonu'nun bünyesinde...

Bunu dediğim için kızanlar hatta içinden saydıranlar olacaktır.

Ama soruyorum size, bu şirketler iyi yönetilmese hani onların dediği gibi 'battı batacak' olsa borsa yatırımcısının ilgisini çeker mi?

Demek ki, içimizdeki bazı İrlandalılara (!) rağmen yabancı-yerli yatırımcılar Türkiye'ye güvenip parasını yatırıyor.







70 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?

Dün Rusya'dan gelen haberi görenleriniz oldu mu, bilmiyorum.

Batı'nın yaptırımlarına maruz kalan Rusya'nın dost ülkelerden 70 milyar dolarlık yerel para birimi alacağına dair bir haber... Ağırlık Çin yuanına verilse de bu para birimleri arasında Türk Lirası da sayılıyor.

Olur mu, neden olmasın...

Sonuçta bölgede Türkiye gibi finansal altyapısı güçlü bir ülke daha var mı?

Peki Rusya neden böyle bir şey yapıyor, derseniz.

Hatırlayın, şubatta Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervleri 643 milyar dolar civarındaydı. 311 milyar dolarlık rezerv yabancı ihraççıların menkul kıymetlerine, 152 milyar dolarlık nakit ve yurtdışındaki bankalardaki mevduatlara yatırılmıştı. Uygulanan yaptırımların sonucu olarak, bugün Rusya 300 milyar dolardan fazla rezervine erişemiyor.

Batılı ülkeler tarafından döviz rezervleri dondurulmadan önce, dolar varlıklarının üçte birini sattı. Yuanın döviz rezervlerindeki payını artırdı. Belli ki, yeniden bir hamlede bulunacak.