2023 yılı asgari ücreti açıklandı.

8 bin 506 lira...

Açıklandı açıklanmasına da tartışmaları bitmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "İşçi sendikaları 8 bin TL'nin çok üzerine çıkmayın dedi" çıkışı yaptı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "Ne benim ne benim arkadaşlarımın arasında 8 bin lira mevzu oldu" açıklamasında bulundu. İşçi sendikaları bu söylemi dile getirdi mi bilmiyorum. Ama işverenlerin "9 bin TL olursa batarız" diye algı yaptıklarını çok duydum. Sanki, işleri kayıtsız- asgari ücret altı çalışanlara yaptırmıyorlar ya da en küçük maliyet artışını ürettikleri mal ve hizmete yansıtmıyorlar gibi...

Hadi bunu da geçtim. Son dönemde daha da vahim iddialar var. Uyanık bazı patronlar asgari ücret zammı yürürlüğe girmeden önce daha az tazminat yükü ödemek için 6-7 yıllık çalışanlarını işten çıkarıyorlarmış... Eee, tabii, bugün işçisini çıkarsa tazminat yükü daha az olacak, ocaktan sonra çıkarsa daha fazla olacak. Akla gelmeyecek yöntemler uygulayanlar varmış... Ankara'da Panora AVM'nin özel güvenliğinde görevli personele gönderilen bir yazı elime geçti...

Korkunç...

Bu AVM kimin?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun... Güvenlik şirketi personeli işten çıkaracaklar ya... Önce diyorlar ki, sizi şirketimizin başka bir AVM'sinde görevlendirmeye karar verdik. Çünkü orada deneyimli personel ihtiyacımız var. Özlük haklarınız korunacak, iş akdinizde esaslı değişiklik olmayacak, ikametgahınıza yakın bir yerde değerlendirileceksiniz. Daha sonra bunu personele imzalatıyorlar. Sanki 'rotasyon'a gittikleri imajı veriyorlar... İşçiden de tebligatı kabul etmediğine, kıdem tazminatının kendisine ödenmesini istediğine dair zorla imza alıyorlar. Onu yazan personelin dava açma hakkı da kayboluyor. Eski personeli çıkarıp daha ucuz işçiyle yola devam ediyorlar.

Ne diyelim?

Halbuki, brüt 10 bin 8 lira net 8 bin 506 lira olacak olan asgari ücret için hükümet işverenlere destek de veriyor. İşverene işçi başına doğrudan verilen destek 250 TL... Daha yeni emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Kredi Garanti Fonu destekli paket geleceği açıklandı. Velhasıl, iş dünyasının önünü açacak bir sürü adım atılıyor.

O yüzden her yıl yeni bir film senaryosuyla ortaya çıkan patronlara ne demeli, bilemedim.

Enflasyonist ortamda işçiye asgari ücretin yeterli olmayacağını, daha da fazla verilmesi gerektiğini söyleyen patronların samimiyetini ölçmek için işyerlerine bakmak lazım...

Sanırım, tribünde söyledikleri ile gerçekte yaptıkları ancak bu şekilde görülür...