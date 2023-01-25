2021 sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hayatımıza giren Kur Korumalı Mevduat arkasından Merkez Bankası'nın açıkladığı 'Liralaşma Stratejisi' çerçevesinde aldığı makro ihtiyati tedbirler herhalde geçen seneden bu yana finans ve iş dünyasının en çok tartıştığı konuların başında geliyor.

Tedbirler işe yaradı mı?

Günün sonunda baktığınızda 'evet'…

Kim ne derse desin, döviz stabil devam ediyor, yabancı paradan TL'ye kayış hızlandı, toplam mevduat hacminde TL/YP (Yabancı Para) dengesi terse döndü, Hazine'nin borçlanma maliyetleri azaldı, hedefli kredi politikasıyla para üretime verilmeye başlandı, banka kredilerinden KOBİ firmaları daha çok yararlanır oldu, faizler düştü.

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Bunlar alınan tedbirlerin 'çıktı'ları…

Peki her şey iyiyse bu itirazlar niye?

Öyle ya…

Bir kere şunun altını çizeyim... 'Krediye ulaşamıyoruz' diyen kesim genellikle KOBİ dışı kesim... Geçmişte bankaların sorgu sualsiz parayı dağıttığı nereye gittiğine bile bakmadığı şirketler...

akro ihtiyati tedbirler KOBİ, tarım, esnaf, net ihracatçıları kapsamıyor. Yatırım kredileri de bu tedbirlerin dışında... Son Kredi Garanti Fonu kefaletiyle verilecek 250 milyar liralık kredi de...

Bugüne kadar 173 tane tedbir devreye alındı. Sayısı dikkatinizi çekebilir. Niye bu kadar çok birkaç örnekle anlatayım…

Merkez Bankası, Liralaşma Stratejisi ile birlikte, hanehalkı, firma ve bankacılık kesimlerinin varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlığının kademeli bir şekilde artırılmasını, böylece finansal sistemin bütüncül olarak Türk Lirası ağırlıklı bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Ucuz maliyetli kredinin dövize gitmesini engellemek için de tedbirler alıyor. Buradan geri adım atmayacağını sürekli deklare ediyor. Bankalar ise ihtiyati tedbirleri delmek için hemen hemen her gün yeni yöntemler keşfediyor. Merkez Bankası ya da BDDK da bunları tespit ettiğinde o kanalları tıkıyor. Geçenlerde duydum…

Şimdi de bankalar dövizi olan müşterisine kredi engelini aşmak için kurumsal kredi kartı çıkarma yoluna gidiyorlar… 700 milyon, 800 milyon hatta 1 milyar TL'lik limitli kartlar işadamlarına dağıtılıyor. Ya da tahvil ihraçları yoluyla kaynak yaratıyorlar. Banka kendisi şirketin tahvil ihracına katılmazsa iştirakleri üzerinden giriyor. Hal böyleyse yakında buralara da tedbir gelecektir…