Borsada bir süredir ilginç bir dönem yaşıyoruz. Bu seçim kaynaklı mı, mevduat faizlerindeki yükselişten mi yoksa bir kesimin dövizin yükseleceğine dair algısından mı bilmiyorum. Ama bunların hepsine tezat bir durum var. Misal, önceki gün borsaya 523 milyon para girişi var. Gün sonunda düşüş yüzde 2.5. Dün biraz daha toparlanma oldu. Bu konuya kafa yorarken birkaç kişiyi aradım. Hepsi halka arzlara ara verilmesi gerektiğini söylüyor. SPK'ya soruyorsunuz, onlarda geçen sene çok fazla halka arz yapamadıkları için bekleyen çok talep olduğunu belirtiyor. Anlayacağınız herkes kendisine göre haklı... Ama benim bugün değineceğim konu bambaşka...

Malum, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin halka arzına katılan offshore cenneti Bahamalar, Man Adası ve Jersey merkezli fonlar epeyce gürültü koparmıştı. Hatta ben de 'bu fonlar kimdir, nedir' detaylıca yazmıştım. Öğrendiğime göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu meseleden yola çıkarak yeni bir düzenleme hazırlığında... Biliyorsunuz, bir dönem Türkiye'de kurulan bu tip kapalı fonlar halka arzlara katılıyordu. O fonlar nitelikli yatırımcı kabul edilip, halka arzlardan daha fazla pay alıyordu. Hatta birçoğu da halka arz edilen şirketin sahiplerinin kurucusu olduğu fonlar çıkıyordu. Küçük yatırımcı halka arzlardan yeterince faydalanmıyordu. Daha sonra SPK bazı düzenlemeler yaptı. Bu fonların kurucusunun, yöneticisinin, katılımcılarının adreslerini ve isimlerini talep etmeye başladı. Hatta tahsisat oranlarında değişikliğe gitti. Bireysel ile kurumsal yatırımcılara daha eşit halka arzlardan pay dağıtılmaya karar verildi. Fakat bu düzenlemeler dışarıda kurulan fonları kapsamıyor... Yapılacak düzenlemeyle halka arz sürecini yöneten aracı kurumlara bu fonların da kim veya kimler tarafından kurulduğunun bildirilmesi zorunluluğu getirilecek. Aracı kurumlara da ciddi yaptırımlar...

Bu düzenleme hayata geçerse herkesin kafasındaki soru işaretleri giderilir.

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BU DA OLDU!

Dedim ya, borsada pek de akıl sır ermeyen bir durum yaşanı - yor. Para girişine rağmen düşüş var. Tabii, bu durum küçük yatırımcının tepkisini çekiyor. Sosyal medyada sık sık rastlıyordum ama dün bir ilke şahit oldum.

Neydi bu?

Konya Kağıt'ın KAP açıklaması... Şirket diyor ki, "Borsa İstanbul'da 'KONKA' koduyla işlem gören şirketimiz paylarının fiyatlarında son günlerde meydana gelen düşüşlerle ilgili olarak şirketimiz yatırımcı ilişkileri birimine yoğun telefonlar ve mailler gel - meye başlamış, yatırımcı olduğunu söyleyen bazı kişiler tara - fından birim personeline yazılı ve sözlü olarak hakaret ve küfür edilmiştir. Bu nedenle işbu açık - lamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Paylarımız fiyatının düşmesi ile ilgili olarak şirketimizin her hangi bir bilgisi ve dahili bulunma - maktadır." Şirketin dediği gibi bu derinliği olmayan sert düşüş - lerin gerçek bir piyasa hareke - tinden mi kaynaklandığı, konjonktürel mi olduğu, spekülatif amaçlarla mı yapıldığının iyi araştırılması gerekiyor.