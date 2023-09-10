G20’de Türkiye’ye barış teşekkürü

Başkan Erdoğan’ın da katıldığı G20 Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde Türkiye’ye ayrı bir parantez açıldı: Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM’nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmaları’na yönelik çabaları takdir ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı. Tarafların Ukrayna'daki savaşa ilişkin milli tutumlarının ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ile BM Genel Kurulu'nda alınan kararların yinelendiği bildiride, "BM Şartı uyarınca, tüm devletler herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya siyasi bağımsızlığına karşı toprak edinimi için güç kullanma ve tehdidinden kaçınmalı. Nükleer silahların kullanılması veya kullanma tehdidi kabul edilemez" denildi.







TAHIL VE GIDA UYARISI

Bildiride küresel gıda krizini önlemek için tahıl koridorunun kurulmasını sağlayan Türkiye için ayrı bir parantez açıldı. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına sevkiyatı konusunda Türkiye ve BM'nin rolüne dikkat çekilen bildiride, "Türkiye ve BM arabuluculuğunda Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmaları'na yönelik çabaları takdir ediyoruz. Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden teslim edilmesini sağlamak için bunların tam, zamanında ve etkili şekilde uygulanması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, Ukrayna'daki savaşın küresel gıda ve enerji güvenliği, tedarik zincirleri, makro-finansal istikrar, enflasyon ve büyüme açısından yarattığı insani acıların ve olumsuz etkilerin, başta gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler olmak üzere ülkelerin siyasi ortamını karmaşık hale getirdiği vurgulandı.







YEŞİL DÖNÜŞÜM

Bildiride, gıda ve enerji güvenliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken ilgili altyapıya yönelik askeri yıkımların veya diğer saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı. Adil büyümenin teşvik edilmesi ile finansal istikrarın güçlendirilmesinin savunmasızları koruyacağına dikkat çekildi.

Bildiride iklim değişikliğiyle mücadele için yatırım ve finansmanın hızla ve önemli ölçüde artması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Gelişmekte olan ülkelerin yeşil dönüşümü gerçekleştirmelerine ve iklim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için daha fazla para çağrısında bulunulan bildiride, emisyon hedefleri için, 2030 öncesi dönemde 5.8-5.9 trilyon dolarlık ihtiyaca dikkat çekildi.



PARALARA SIKI DÜZENLEME

Bildiride, liderlerin çok taraflı kalkınma bankalarını güçlendirme ve reform sözü verdiği, kripto para birimlerine daha sıkı düzenlemeler önerisini kabul ettiği, korumacılığı ve piyasayı bozucu uygulamaları caydırarak eşit ve adil rekabet sağlama taahhüdü yinelendi.







AFRİKA BİRLİĞİ AB İLE AYNI STATÜDE

Tek Dünya temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunun açılış konuşmasını yapan Hindistan Başkanı Modi, 55 üye ülkenin bulunduğu Afrika Birliği'nin, G20'nin daimi üyelerinden biri olduğunu açıkladı. Afrika Birliği, G20'de Avrupa Birliği (AB) ile aynı statüye sahip oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olarak Türkiye, Afrika'nın uluslararası platformlarda temsilinin geliştirilmesi ve sesinin duyulması için elinden gelen çabayı göstermektedir. Afrika Birliği'nin G20 daimi üyeliği, uluslararası ilişkilerde etkin çok taraflılığın hâkim kılınması bakımından kıymetli bir adımdır" denildi.