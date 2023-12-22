Malum, önümüzde yerel seçim var. Siyasi partiler hareketli… Üst üste toplantılar yapılıyor. Aday belirlemede temayül yoklamaları, anketler ve geçmiş seçim sonuçları bir arada ele alınıyor. Adaylar açıklandıktan sonra yoğun bir kampanya dönemi başlayacak. Ve 31 Mart'ta hepimiz yaşadığımız şehirlerin geleceğine karar vereceğiz.

Bakan Özhaseki, bu hafta sonu İstanbul'un kentsel dönüşümüyle ilgili yol haritasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Bakanın açıklamalarından anladığım, birtakım müjdeler de verileceği… Örneğin, kira miktarının artırılması, rezerv alanlarla ilgili çalışmalar, yerinde dönüşüm gibi…

Bence şu anda Türkiye'deki en önemli konulardan birisi kentsel dönüşüm…

Hepimiz 6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin ardından unuttuğumuz bir gerçekle tekrar yüzleştik: DEPREM…

Son dönemde art arda yaşanan hafif sarsıntılar fay hatlarının üzerinde oturduğumuzu anlatıyor.

Eninde sonunda İstanbul'da deprem kapımızı çalacak. Bunu görmezden gelemeyiz, erteleyemeyiz, siyasi çıkarlar uğruna istismar edemeyiz.

Bunu engellemek, sulandırmak, yapana mani olmak ülkeye ihanet etmektir. 2012'den bu yana mevcut iktidar bu alanda birtakım çalışmalar yapıyor. O dönemde hatırlayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi hayatına mal olsa da bu dönüşümü yapacağını belirterek, startı vermişti.

O günden bu yana da her türlü engellemelere rağmen epey mesafe alındı. Türkiye genelinde 480 milyar liralık yatırımla 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. Bakın, şu anda Türkiye'de yaklaşık 31 milyon konut ve 5 milyon ticari alandan oluşan 36 milyon bağımsız bölüm var. Bunların 6 milyonu deprem riski altında. İstanbul'da 2012'den kentsel dönüşüm yasasının çıktığı günden bugüne kadar 800 bin konut dönüştürüldü. 170 bin civarında inşaat şu anda devam ediyor. Ama mega kentte 600 bin konutun çok acil dönüştürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla daha yolun başındayız. O nedenle bu dönüşümü hızlandırmak için kim ne yapıyorsa, kim taş üzerine taş koyuyorsa, kim proje üretiyorsa onu sonuna kadar desteklemek gerekir.

Tabii, şunun da altını çizmekte fayda var. Kentsel dönüşümün özellikle İstanbul'da hızlanması için finansmana ve krediye erişimde yaşanan zorlukların giderilmesi gerekiyor.

Özellikle inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle müteahhitler kat karşılığı proje yapmak istemiyor. Vatandaş da metrekare başına 15-16 bin TL'lik fiyatı ödemek… Eminim, bu sorunlarla ilgili formül üretilirse dönüşüm daha da hızlanacaktır.