Mükemmel beşlik

THY, 2023’ü gelirde, kârda, ihracatta, çalışan sayısında rekorla kapattı. Başkan Bolat, “2033’te filomuz 800 uçağı aşacak” dedi

Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, 2023'te rekorlara imza attı. Şirketin geliri 2022'ye göre yüzde 14 yükselerek 20.9 milyar dolara çıktı. Esas faaliyet kârı 2.9 milyar dolar oldu. Varlıkları 1 trilyon TL'yi geçti. Ülkeye net döviz getirisi 8.1 milyar dolar olan şirketin yolcu sayısı 83.4 milyonu buldu. Çalışan sayısı da 83 bin kişiye çıktı. Lufthansa, Air France-KLM, British Airways, American Airlines gibi birçok havayolunun yolcu sayısı azalırken, THY, 2019'a göre en yüksek yolcu ve kapasite artışı gerçekleştiren şirket oldu.

2023 yılındaki sonuçları bir grup gazeteciyle buluşmasında masaya yatıran THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 2033'te 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedeflediklerini belirterek, "2023'te 16.3 milyar dolar ihracat gelirimiz oldu. Ülkeye net döviz getirimiz 8.1 milyar dolar. 2028'de ihracatımızı 30 milyar dolara, 2033'te de 44 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 2033'te istihdamımız 150 bini geçecek. Havacılık sektöründe küresel ölçekte yaşanan tedarik problemlerine ve uçak üretiminde yaşanan darboğaza rağmen 2023'te filoya 46 uçak ekleyerek yüzde 12'lik bir artış ile uçak sayısını 440'a çıkarttık" dedi.









30 YOLCUDAN BİRİ THY'DE

Dünyada 888 havayolu şirketi olduğunu anlatan Bolat, uluslararası yolcu kapasitesinin yüzde 3.5'e çıktığını belirterek, "Dünyada network havayolları arasında üçüncü, Avrupa'da da birinci sıradayız. Her 30 yolcudan birini THY taşıyor. 2033'te uluslararası kapasitede ilk ikiyi hedefliyoruz" diye konuştu. Turkish Cargo'nun yüzde 5.2 Pazar payı ile dünya genelinde dördüncü sıraya yükseldiğini anlatan Bolat, "2028'de bu sıralamada ilk üç hedefleniyor" mesajı verdi. Verilere göre, 24 kargo uçağı ve 416 yolcu uçağı ile 133 ülkede 364 noktaya ulaşan THY, taşıdığı ücretli kargo miktarını 2019'a göre yüzde 16 artırdı.



YOLCU BAŞINA 20 DOLAR KAR

2023 yılındaki sonuçları bir grup gazeteciyle buluşmasında masaya yatıran THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, global arenada kârlılıkta iyi bir noktada olduklarına işaret ederken, güçlü büyümeyi sürdüreceklerini ifade etti. Bolat, yolcu başına ortalama 20 dolar kâr rakamına ulaştıklarını; son iki yılda rakiplerinden (Lufthansa, Air France, British Airways) daha fazla uçarak, bu alanda farklı bir noktaya ulaştıklarını söyledi. Bolat, atacakları adımlarla, katma değerli turistleri ülkemize çekme noktasında yoğun mesai harcayacaklarını söyledi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de, şirketin önümüzdeki dönemde yüzde 7-8 aralığında büyüyeceğini belirtti.







YERDEN HAVAYA İNTERNET

THY önümüzdeki dönemde 'gate to gate' kullanılacak internet servisine de başlamayı planlıyor. İstanbul Havalimanı ile anlaşma yaptıklarını söyleyen Bolat, "Biletli yolcu internet bağlantısını havalimanından itibaren kullanmaya başlayacak. Önümüzdeki yıl da yerdeki internet ile uçaktaki internet tekelleşecek. Yolcu bir kez bağlantı yaptıktan sonra uçakta yeniden giriş yapmayacak" dedi. Bolat, yeni business class koltuklarının test aşamasında olduğunu, ayrıca uçaklarda kabinleri de yenilemeyi planladıklarını anlattı. Bolat, 29 Nisan'da Airbus ve Rolls-Royce yetkilileri ile anlaşma imzalanacağını belirterek, "20 milyar dolarlık iş getirecekler" dedi.



TEMETTÜ VE BEDELSİZ HİSSE YOLDA MI?

Enflasyon muhasebesi hesabından dolayı 3.1 milyar dolarlık farkla, kâr rakamını 6 milyar dolara taşıyan THY'nin Kurumlar Vergisi ve temettü ödemesinin önü açıldı. Borsada halka açık olan şirket en son temettü ödemesini 2012'de yapmıştı. THY'nin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, 2024'le birlikte temettü dağıtımının gerçekleşmesi durumunda, bedelsiz sermaye artırımının da beraberinde gelebileceğini mesajını verdi. Temettü konusunda özellikle yabancı yatırımcıların beklentisi olduğuna dikkat çekildi.



MİLLER AJET'TE DE GEÇECEK

THY'nin iştiraki AJet 1 Nisan'da operasyonlara başladı. Toplantıda sunum yapan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, şu anda günde ortalama 10 bin yolcu taşıdıklarını belirterek, bu yıl 104 uçaklık filoyla hizmet vereceklerini, 2028'de bu sayıyı 150'ye çıkaracaklarını anlattı. Sarp, "Bu yıl hedefimiz 24 milyon yolcu. 2028'de bu sayı 43 milyona çıkacak. Gelirimiz 4.1 milyar doları bulacak. Esenboğa Havalimanı'ndan 22 ülke, 31 şehir ve 137 frekansa uçuyoruz. 2028'de uçuş ağımız 34 ülke, 50 şehire çıkacak" dedi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat da THY millerinin AJet'te de kullanılacağı müjdesini verdi.