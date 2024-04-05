Yenilenebilir enerjide büyüyecek

Gülman Group, konut ve arsa yatırımlarının ardından yenilenebilir enerjiye yöneldi. Yönetim Kurulu Başkanı Gülman, rüzgâr ve güneş enerjisinde büyüyeceklerini, girişim sermayesinde de atılım yaptıklarını söyledi

2013'te babası Kemal Gülman'dan yönetimi devralan Gülman Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Polat Gülman, yeni iş kolları yenilenebilir enerji ve girişim sermayesi alanında büyümeye odaklandı. Gülman, "Kat karşılığı iş yaptığımız, gayrimenkulden elde edilen gelirleri enerjiyi büyütmek için kullanıyoruz. Enerjiden artan geliri de girişim sermayesine yatırıyoruz" diyor.

Biraz gruptan bahseder misiniz?

Grubumuz Kemal Gülman tarafından 1952'de kuruldu. Babam 1952-1977 arasını, daha çok ithalat, ihracat, kimyevi malzemeler gibi sektörlerde ticari faaliyetlerle geçirdi. Daha sonra birikimini yurtdışından yabancı arkadaşları ve iş yaptığı insanların da tavsiyesi ile arsa yatırımlarına yatırmaya başladı. İlk başta Bodrum'da daha sonra İstanbul'da yatırımlarına devam etti. O zamanlar daha uygun fiyatlara daha büyük metrajlı arsalar alınabiliyordu. 80'li yıllarda ise arazileri kat karşılığı vererek gelire dönüştürmeye başladı. Babam o süreçte ticari faaliyetleri azaltıp, ticari gayrimenkul ve konutta yoğunlaşınca, şirketin amiral gemisi de gayrimenkul oldu. 2013 yılına kadar işler gayrimenkul odağında gelişti.









O tarihten sonra ben Gülman Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak göreve başladım. Babam da Onursal Başkan oldu. Yeni iş kollarını grup bünyesine katmak istedik. 2019'da yenilenebilir enerji işine girdik. 2020 itibarıyla hazır lisanssız GES tesisleri satın almaya başladık. Güneş ve rüzgâr enerjisi alanında büyümek istiyoruz. 2022'de Gülman Ventures A.Ş.'yi kurduk. Girişim sermayesi çok riskli ve geniş bir alan olduğu için direkt şirketlere yatırım yapmak yerine, güvendiğimiz, vizyonuna inandığımız, fonlar aracılığıyla yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Şu anda gelir modelimiz şöyle çalışıyor; kat karşılığı iş yaptığımız, gayrimenkulden elde edilen gelirleri enerjiyi büyütmek için kullanıyoruz. Enerjiden sarkan geliri de girişim sermayesine yatırıyoruz.

Girişim sermayesinde ne yapıyorsunuz?

Türkiye veya yurtdışı çıkışlı kurucuları Türk olan teknoloji şirketlerine yatırım yapıyoruz. Bugün 30 ülkede, 35'e yakın sektörde, toplam 230 şirkette fonlar aracılığıyla dolaylı olarak yatırımımız var. Türkiye'den, Revo Capital, 212, 500 Emerging Europe ve bir de Girişimcilik Vakfı'ndan dolayı yeni tanıştığım Founder One adında erken aşama etki fonu var. 212'nin kurduğu 3'üncü fona paralel olarak, Türkiye'deki tohum ve tohum öncesi yani daha fikir aşamasında olan projeler için oluşturulan Simya fonuna da yatırım yapıyoruz. Diğerleri ise Avrupa ve Amerika'daki fonlar. Fon büyüklüğümüz için başlangıçta belli bir rakam koymadık ama bugün geldiğimiz büyüklük daha çok değerlemeler üzerinden oluyor. Başlangıç sermayesi 10 milyon dolardı.









Hangi sektörler ağırlıklı?

Havacılık sektöründen gıdaya, mobiliteden eğitime kadar birçok sektör var. Online eğitim sektöründe yatırımımız var. Ama en çok yatırımımız olan sektör yüzde 40'la oyun sektörü. Türkiye'de oyun sektöründe çok büyük bir potansiyel var. Fintek ve yazılım şirketleri de bu sektörün arkasından geliyor.

Tarımda neler yapıyorsunuz?

Hayalim, blueberry ekim işiydi. İki sene önce yaklaşık 3 milyon metrekare alana 220 bin fidan blueberry ektik. Önümüzdeki sene tam mahsul verecek. Daha ürün çıkmadan İspanya'da bir şirketle anlaştık. Onlar bizden alıp, İngiltere'ye satacaklar.









RÜZGÂR VE GÜNEŞE YATIRIM



Enerji yatırımlarınız nerede?

Enerji alanında yola çıkarken hedefimiz 100 megavattı, şu anda yaklaşık 20 megavatlık bir proje bütünlüğüne sahibiz. Mevcut yatırımlarımız Antalya, Ankara, Muğla, Bodrum ve Isparta'da. Tek başımıza yapıyoruz. Yaptığımız lojistik depolarının çatılarının her birinde 1.6 megavat sığdırabiliyoruz. Tüketimi karşılayıp, kalanını satmak istiyoruz.



İZMİR'E KONUT KOCAELİ'NE DEPO



Gayrimenkulde yeni projeniz var mı?

Arsa portföyümüz, Kocaeli, İzmir, İstanbul, Muğla ve Çanakkale'de… İzmir ve Muğla'daki arsalarımız tamamen konut odaklı. Talebe göre doğru projeleri tasarlayıp, 4 mevsim esaslı yatırımlarımızı geliştirmek istiyoruz. İzmir Mordoğan'da Karaburun'a yaklaşık 90 bin metrekarelik bir alanda çok özel bir devremülk projesi üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca İstanbul'da Ispartakule'de tünel kalıp yöntemiyle üretilecek 700 konutluk bir proje ve Beylikdüzü'nde de toplam 12-14 bin metrekare civarında bir ofis binası yapacağız. Kocaeli'nde lojistik depo yatırımları yapıyoruz. Şu anda faaliyette iki tane depomuz var. Önümüzdeki dönemde 4-5 yeni depo daha yapmayı planlıyoruz. Talep çok…