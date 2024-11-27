MAPIC’te Türk rüzgârı

Türk perakende sektörü MAPIC’e imzasını attı. ‘Turkish Brands’ standıyla katılan 16 Türk markası, Fransa’da bayrağımızı dalgalandırdı. Sektör oyuncuları, “Dünyanın Türk markalarına olan ilgisi her geçen gün artarak büyüyor” değerlendirmesinde bulundu

Dünyanın en önemli perakende, eğlence, gıda ve teknoloji şirketlerini bir araya getiren MAPIC Fuarı başladı. Fransa'nın Cannes kentinde yer alan Palais des Festival'de açılan fuar 28 Kasım'a kadar sürecek. Fuara 1.600'dan fazla perakendecinin temsilcileri de dahil olmak üzere 75'ten fazla ülkeden 5 bini aşkın katılımcı yer alıyor. Fuarda 16 Türk markası 'Turkish Brands' standıyla katılıyor. Aralarında İpekyol, Kiğılı, Damat Tween, Tarık Ediz, NaraMaxx, Giotelli'nin de olduğu Türk markaları fuarda Türk bayrağını dalgalandırdı.



KÖRFEZ'DE BÜYÜYECEK

İpekyol Group Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, İHKİB önderliğinde Türkiye pavilyonu kurulduğunu, 16 Türk firmasının burada yerini aldığını anlattı. Ayaydın, "20 seneden bu yana katılıyoruz. İyi bir network oluyor. Yurtdışında kiralamak istediğimiz AVM'lerle görüşüyoruz" dedi. Önümüzdeki yıl 15-20 mağaza açmayı planladıklarını belirten Ayaydın, "İstanbul'da Tersane İstanbul ve İFM'de mağaza açmayı planlıyoruz" dedi. Türkiye'de daha fazla AVM açılması gerektiğini anlatan Ayaydın, "AVM'lerde kiralar çok yüksek formül bulunmalı" mesajı verdi. Dubai ve Abu Dhabi'de mağaza açmaya devam edeceklerini vurgulayan Ayaydın, Türkiye'de faizlerin yüksekliğinden şikayet ederek, "Ticaretin dönmesi için faizlerin yüzde 20'ler seviyesine gelmesi gerekir" değerlendirmesini yaptı.







HEDEF BALKANLAR

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, MAPIC'e dünyanın en büyük AVM'lerinin geldiğini anlatarak, "Türk markaları olarak burada sinerji yaratıyoruz. Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Türkiye'deki markaları tanıtarak, köprü vazifesi görüyoruz" dedi. 23 ülkede 80 noktada olduklarını belirten Suerdem, "Balkanlar hedef pazar. Ortadoğu ve Kuzey Afrika. Cezayir'de varız, Fas ve Tunus'la görüşüyoruz" diye konuştu. Suerdem, faizlerin düşmeye başlamasının iyi olacağını söyledi.



HEDEF DUBAİ VE KATAR

Geçtiğimiz günlerde Sabri Özel markasını satın alan Giotelli'nin Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kaya, 37 yıldır Laleli piyasasında olduklarını, Sabri Özel markasını satın aldıklarını, bundan sonra kendi markalarıyla mağazalaşma adımlarını hızlandıracaklarını vurguladı. Bayilik sistemiyle ilerlediklerini, şu anda 80 bayi olduklarını belirten Kaya, önümüzdeki yıl bu sayıya 30 daha ekleyeceklerini anlattı. Dijital yatırımlarına ağırlık verdiklerini söyleyen Kaya, "Rusya'da çok güçlüyüz. Dubai ve Katar pazarına da gireceğiz" dedi.







KİŞİYE ÖZEL TAKIM ÜRETECEK

Damat Tween ve D'S damat'ın sahibi Orka Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Onur Orakçıoğlu, İtalya'da merkezleri olduğunu, Romanya'da pazar lideri haline geldiklerini, Suudi Arabistan'da büyüyeceklerini vurguladı. Giresun'da yapacakları 250 milyon liralık fabrika yatırımını da anlatan Orakçıoğlu, kuracakları yazılımla mağazada müşterinin ölçüsünü alıp, Giresun'daki fabrikaya göndereceklerini, bir haftada kişiye özel takım üreteceklerini söyledi. Orakçıoğlu, önümüzdeki yıl 10-15'i yurtiçinde, 15-20'si yurtdışında olmak üzere 30'a yakın mağaza açacakları açıkladı.



MAĞAZA SAYISINI 40'A ÇIKARMAK İSTİYORUZ

Naramaxx Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özkarakaşlı, "MAPIC dünya perakendecileri ve gayrimenkul firmalarının bir araya geldiği rakipsiz bir fuar, bu nedenle burada yaptığımız görüşmeler oldukça kıymetli" ifadelerini kullandı. Burada yapılan görüşmelerin 6 ay, 1 yıl sonra talep olarak döndüğünü belirten Özkarakaşlı, Türkiye'de 23 mağazaya ulaştıklarını, 40'a çıkmak istediklerini, ancak AVM'lerde yer olmadığını anlattı. Özkarakaşlı, Ortadoğu, Fas ve Afrika ülkelerine odaklandıklarını söyledi.







60 ÜLKEYE İHRACATIMIZ VAR

Tarık Ediz markasının Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fadi Ediz, fuara ikinci kez katıldıklarını belirterek, "60 ülkenin üzerinde ihracatımız var. MAPIC'te vizyonu gördük. İstanbul'da İstinye Park ve Abdi İpekçi'de mağazamız var. Perakende konseptimizi yurtdışına taşıyoruz" açıklaması yaptı. Dubai Mall'dan teklif geldiğini anlatan Ediz, Abu Dhabi, Fransa ve İngiltere'de de mağaza açacaklarını anlattı.



RUSYA'DA MAĞAZA AÇMAYI HEDEFLİYORUZ

Emiliano Zapata'nın Genel Müdürü Alper Apaydın, toptan satışın dışında perakendeye ağırlık vermeye karar verdiklerini belirterek, "6-7 aydır kendi organizasyonumuzu yapıyoruz. Rusya'da anlaşmaları imzaladık. 2025 ikinci çeyreğine kadar orada mağaza açacağız. ABD'de daha önce çalıştığımız partnerimizle de çalışıp, kendi organizasyonumuzu kurmayı planladık. İtalya'da da showroom açacağız" diye konuştu. Apaydın, yurtdışında Katar, Dubai, Suudi Arabistan'da mağaza açmayı planladıklarını vurguladı.